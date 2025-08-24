РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Зеленски на Деня на независимостта на Украйна: Ще изградим траен и справедлив мир

Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски отбеляза националния празник на страната с послание от централния площад в Киев – „Независимост“. Той подчерта, че всеки символ на това място олицетворява борбата за свобода и че бъдещите поколения ще празнуват в мир и сигурност, благодарение на тези, които защитават Украйна в настоящата война, предаде Укринформ, цитирана от БТА. Зеленски заяви, че страната му никога повече няма да бъде принуждавана към унизителни компромиси и че ще постигне справедлив мир със силни гаранции за сигурност.

Американският президент Доналд Тръмп поздрави украинците, като изрази подкрепа за мирно уреждане на конфликта чрез преговори. За празника в Киев пристигнаха специалният пратеник на САЩ Кийт Келог и канадският премиер Марк Карни. От своя страна германският канцлер Фридрих Мерц и президентът Франк-Валтер Щайнмайер посочиха, че Берлин ще продължи да подкрепя Киев срещу руската агресия.

Поздравления дойдоха и от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която увери, че Европейският съюз ще остане до Украйна толкова дълго, колкото е необходимо. Британският крал Чарлз III също изпрати послание с призив за справедлив и траен мир. В знак на солидарност сградата на Европейската комисия в Брюксел бе осветена в цветовете на украинското знаме.

