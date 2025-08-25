Депозитите на неправителствения сектор се увеличават до 146.23 млрд. лв. в края на юли

РЕГИСТРИРАЙ СЕ


В края на юли депозитите на неправителствения сектор* са в размер на 146.23 млрд. лв. (66.6% от БВП**), като годишното им увеличение е 10.8% (при 10% годишно повишение през юни 2025 година). Това отбелязват от Българската народна банка.

Банковите влогове на домакинствата и НТООД са в най-голям обем – 94.39 млрд. лв. (43% от БВП) в края на юли. Те се увеличават с 12.2% спрямо същия месец на миналата година (при 11.2% годишен ръст през юни тази година).

Депозитите на нефинансовите предприятия са 48.05 млрд. лв.

(21.9% от БВП) в края на юли. В сравнение със същия месец на миналата година те се увеличават със 7.8% (при 6.1% годишно повишение през юни).

Влоговете на финансовите предприятия нарастват с 14.1% на годишна база през юли (при 30.5% годишно увеличение през юни) и в края на месеца достигат 3.799 млрд. лв. (1.7% от БВП).

*Неправителственият сектор обхваща сектор Нефинансови предприятия, финансови предприятия (сектори Инвестиционни фондове, Финансови посредници, Финансови спомагатели, Каптивни финансови институции и заемодатели, Застрахователни дружества и Пенсионни фондове) и сектор Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата).  

** При БВП за 2025 г. в размер на 219.599 млрд. лв. (прогнозни данни на БНБ).

