Руски съд повдига нови обвинения в шпионаж срещу френски гражданин

Лоран Винатие

Французинът Лоран Винатие, изследовател от швейцарска неправителствена организация за медиация на конфликти, беше арестуван през юни 2024 г. и осъден за нарушаване на руския закон за „чуждестранните агенти“. Сега обаче от московски съд съобщиха пред АФП, че Винатие трябва отново да се яви за изслушване, свързано с обвинения за шпионаж и по-точно събиране на военна информация, като възможната присъда е 20 години затвор.

Изслушването ще бъде закрито за медиите и обществеността.

Случаят с Винатие е част от по-широка схема. В последните години Русия арестува редица западни граждани, включително американския журналист Еван Гершкович и американската баскетболистка Бритни Грайнър. И двамата бяха освободени при размяна на затворници.

Вашингтон и Париж обвиняват Москва във „вземане на заложници“ – арестуване на техни граждани по безпочвени обвинения, за да ги разменят за руснаци, задържани на Запад.

