ГДБОП загреба в морето от фалшификати

В поредна операция по защита на интелектуалната собственост ГДБОП удари търговци в курортните комплекси по Южното Черномори. За 2 дни са иззети тонове имитиращи дрехи, обувки, чанти и други изделия, обозначени с логата на световни марки. В хода на акцията е извършено претърсване на 5 търговски обекта и складово помещение, управлявани от група свързани физически лица.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Бургас, като в рамките на разследването са разпитани свидетели и предстои извършването на експертизи на иззетата стока. Полицейската операция е реализирана в рамките на Европейската мултидисциплинарна платформа за противодействие на тежката и организираната престъпност (EMPACT).