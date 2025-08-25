Подвижността на гръбначния стълб е „ключът към здравото тяло.“

Имате схванат гръб? Възможно е причината да е липса на подвижност в гръбначния стълб.

Ето как тази учителка по йога препоръчва да я подобрите само с три движения

Колко често се замисляте за гръбнака си? Ако не сте хиропрактик – вероятно не особено често, докато не започне да ви създава проблеми.

С напредването на възрастта ежедневни фактори като липса на движение и мускулна болезненост могат да направят гръбнака скован и ограничен.

„Съвременният начин на живот, особено многото часове, които прекарваме в седнало положение, може да доведе до скованост и да намали обхвата на движение в гърба,“ казва инструкторката по йога Луиз Бартлет.

Когато гръбнакът стане скован, това може да повлияе на всичко – от възможността да завъртите глава, докато шофирате, до намирането на удобна поза за сядане и пълноценния сън.

„Здравата подвижност на гръбначния стълб подпомага функционалните движения, намалява риска от травми и дори може да повлияе на настроението и енергийните нива чрез по-добро и пълноценно дишане и регулиране на нервната система. Тя е в основата на здравото тяло,“ добавя тя.

Бартлет казва, че йогата може да отключи напрежението и да облекчи стягането, болезнеността или сковаността в гърба. Тя също така помага гръбнакът да се движи във всичките си естествени посоки:

флексия (навеждане напред),

екстензия (извиване назад),

ротация (завъртане),

странично наклоняване.

Тя препоръчва три прости пози за подобряване на подвижността на гръбнака.

Три пози за подвижност на гръбначния стълб

Бартлет съветва да останете в позата по 1–2 минути (или да работите постепенно за това време), като във всяка позиция направите 5–8 бавни и осъзнати вдишвания.

„Тази кратка и подходяща за начинаещи последователност е създадена, за да противодейства на ефектите от съвременния начин на живот и да увеличи подвижността с напредването на възрастта.

Движете се с дъха си – всяко вдишване да носи дължина, а всяко издишване – мекота и отпускане,“ съветва тя. „Цялата последователност може да се направи за под 10 минути.“

Ако сте нови в йогата или се връщате след пауза, движете се внимателно и се консултирайте със специалист. Ако имате гръбначни травми, хронични състояния или други здравословни проблеми – непременно се посъветвайте с лекар преди да започнете.

1. Седящо усукване

Защо работи: Подобрява ротацията на гръбначния стълб, увеличава гъвкавостта на гърба и помага за освобождаване на напрежението в раменете и врата.

Задръжте: 5–8 вдишвания

Стъпки:

Седнете на пода с изпънати крака пред вас. Свийте дясното коляно и стъпете с ходилото от външната страна на лявото бедро. Левият крак остава изпънат или леко свит. Поставете дясната ръка зад гърба за опора, а лявата – върху дясното коляно. Вдишайте, изправете гърба. Издишайте и внимателно се усучете надясно от долната част на гърба, като отпускате раменете. Върнете се в изходна позиция и повторете на другата страна.

По-лесен вариант: Седнете върху одеяло или възглавница за по-дълъг гръб и облекчаване на напрежението в тазобедрените стави. Ако кръстосването на крака е трудно – оставете стъпалото от същата страна.

2. Котка–крава

Защо работи: Загрява гръбначния стълб чрез редуване на флексия (навеждане) и екстензия (извиване назад), увеличава подвижността и подобрява осъзнаването на стойката.

Задръжте: 5–8 вдишвания

Стъпки:

Застанете на колене и длани – китки под рамене, колене под бедра. Вдишайте – отпуснете корема надолу, повдигнете опашната кост и гърдите, погледнете нагоре. Издишайте – извийте гърба нагоре, прибирайки брадичката към гърдите и пъпа към гръбнака. Повторете 5–8 пъти в ритъма на дъха.

По-лесен вариант: Сложете одеяло под коленете за комфорт. Ако китките са чувствителни – свийте юмруци или използвайте тухлички за йога, като подпрете предмишниците.

3. Сфинкс

Защо работи: Нежно укрепва мускулите на гърба и увеличава извивката (екстензията) в долната и средната част на гръбнака.

Задръжте: 5–8 вдишвания

Стъпки:

Легнете по корем с изпънати крака и стъпала върху пода. Поставете лактите под раменете, предмишниците – успоредни една на друга. Натиснете пода с длани и предмишници. Повдигнете гърдите, отпуснете раменете надолу. Удължете опашната кост към петите, за да защитите кръста. Погледнете напред или леко надолу, за да избегнете напрежение във врата. Задръжте, след което бавно се отпуснете обратно.

По-лесен вариант: Поставете сгънато одеяло под ребрата за опора. Ако кръстът е стегнат, разтворете леко краката.

Четете още: Кратката бърза разходка може да удължи живота ви