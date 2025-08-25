Израел ще подкрепи ливанското правителство в усилията му за разоръжаване на „Хизбула“

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Израел е готов да подкрепи ливанското правителство в усилията му за разоръжаване на шиитското движение „Хизбула„. Това заявиха от канцеларията на ръководителя на израелския кабинет Бенямин Нетаняху.

„Неотдавнашното решение на ливанското правителство да работи за разоръжаване на „Хизбула“ до края на 2025 г. беше значимо събитие. В светлината на това важно събитие Израел е готов да подкрепи Ливан в усилията му за разоръжаване на „Хизбула“ и да работи заедно за постигане на по-сигурно и стабилно бъдеще за двете страни“, се казва в изявлението.

„Ако ливанските въоръжени сили предприемат необходимите стъпки за разоръжаване на „Хизбула“, Израел ще предприеме ответни мерки, включително постепенно намаляване на присъствието на израелските отбранителни сили в Ливан“, отбелязват от канцеларията.

Министерството отбеляза, че

Израел „високо оценява значителната стъпка“, предприета от ливанското правителство.

„Това решение за разоръжаване на „Хизбула“ открива възможност за Ливан да си възвърне суверенитета, да възстанови държавните си институции, армия и управление“, продължава изявлението. „Сега е моментът Израел и Ливан да продължат напред в дух на сътрудничество, като се фокусират върху общата цел за разоръжаване на „Хизбула“ и насърчаване на стабилността и просперитета в двете страни“, посочват от офиса на израелския премиер.

На 5 август ливанският премиер Наваф Салам обяви, че кабинетът му е одобрил план за разоръжаване на всички неправителствени паравоенни групировки. Очаква се изпълнението му да приключи до края на 2025 година.

