РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Японските компании използват AI, за да намалят разходите от американските мита

Все повече нидерландски бизнеси използват изкуствен интелект

Японските компании все по-често използват изкуствен интелект, когато търсят доставчици, за да намалят разходите от американските търговски мита, съобщи телевизионният канал NHK.

Един от разработчиците на такива програми е Fujitsu. Нейната система събира големи обеми данни за доставчици по целия свят, включително информация за тарифните ставки, надеждността на контрагентите и друга информация.

Въз основа на анализа,

изкуственият интелект препоръчва доставчици и маршрути за доставка,

които ще помогнат за осигуряване на стабилни доставки с минимални тарифни разходи.

Подобна услуга се предоставя и от Toshiba. Нейните специалисти са създали система, която автоматично показва разходите за закупуване на определен продукт, използвайки данни за тарифите в различни страни.

През юли японският премиер Шигеру Ишиба заяви, че Токио и Вашингтон са постигнали споразумение, което предполага намаляване на митата върху японски стоки от страна на Съединените щати от предварително обявените 25% на 15 процента. Освен това американските мита върху вноса на японски автомобили, въведени през април, ще бъдат намалени до 15 на сто. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че страните са сключили „мащабна сделка“, в която Япония, по-специално, ще инвестира 550 милиарда долара в американската икономика.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени