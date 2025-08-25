Японските компании използват AI, за да намалят разходите от американските мита

Японските компании все по-често използват изкуствен интелект, когато търсят доставчици, за да намалят разходите от американските търговски мита, съобщи телевизионният канал NHK.

Един от разработчиците на такива програми е Fujitsu. Нейната система събира големи обеми данни за доставчици по целия свят, включително информация за тарифните ставки, надеждността на контрагентите и друга информация.

Въз основа на анализа,

изкуственият интелект препоръчва доставчици и маршрути за доставка,

които ще помогнат за осигуряване на стабилни доставки с минимални тарифни разходи.

Подобна услуга се предоставя и от Toshiba. Нейните специалисти са създали система, която автоматично показва разходите за закупуване на определен продукт, използвайки данни за тарифите в различни страни.

През юли японският премиер Шигеру Ишиба заяви, че Токио и Вашингтон са постигнали споразумение, което предполага намаляване на митата върху японски стоки от страна на Съединените щати от предварително обявените 25% на 15 процента. Освен това американските мита върху вноса на японски автомобили, въведени през април, ще бъдат намалени до 15 на сто. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че страните са сключили „мащабна сделка“, в която Япония, по-специално, ще инвестира 550 милиарда долара в американската икономика.