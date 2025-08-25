РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Мигрантите от буса край Лозенец са афганистанци

граничар

МВР разкри подробности около поредния случай със заловени нелегални мигранти в района на Лозенец, Бургаско. Според съобщение на министерството, към 19:45 часа снощи, на път II-99 в района на Караагач, гранични полицаи от ГПУ – Царево спрели за проверка товарен автомобил. При извършената проверка на превозното средство служителите установили в товарното помещение 24 души. Според признанията им те били граждани на Афганистан.

С помощта на лицензирани преводачи е установена самоличността на задържаните. Те са на възраст между 15 и 57 години. На всички е извършен медицински преглед от екип на ЦСМП – Царево.

След приключване на действията на място, групата е конвоирана от КПП – Караагач до ГПУ – Царево, а автомобилът е репатриран на паркинга на управлението. Изготвена е необходимата документация за 24-часовото задържане на чужденците, които ще бъдат настанени в помещение за временен престой към ГПУ – Царево. Водачът на товарния автомобил е български гражданин, който е задържан със заповед за задържане по описа на ГПУ – Царево и по случая е образувано досъдебно производство.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени