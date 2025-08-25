Трябва ли да ядете шамфъстъци всеки ден?

Включването на шамфъстъци в ежедневното меню може да донесе редица ползи за здравето – от подобряване на зрението до по-добро управление на теглото и контрол върху кръвното налягане и нивата на кръвната захар.

Една порция от 28 грама (около 1 унция) съдържа:

165 калории,

6 грама протеин,

13 грама мазнини (вкл. 2 г наситени),

8 грама въглехидрати,

3 грама фибри.

Порцията е без холестерол, съдържа 1,7 мг натрий, 14 мг фолат, 30 мг магнезий и 277 мг калий.

Диетологът Тейлър Берггрен от Калифорния хвали шамфъстъците заради техния богат хранителен профил:

„Те са източник на пълноценен протеин с всичките девет незаменими аминокиселини, съдържат полезни моно- и полиненаситени мазнини, богати са на фибри и антиоксиданти,“ казва експертът.

Ползи от редовната консумация на шамфъстъци

1. Поддържат нормално кръвно налягане

Богати на калий, калций и магнезий, те подпомагат съдовата функция. Изследвания показват, че редовната консумация може да намали систоличното кръвно налягане.

2. Подобряват здравето на очите

Съдържат лутеин и зеаксантин – каротеноиди в ретината, които предпазват от увреждаща светлина и намаляват риска от дегенерация на макулата и катаракта.

3. Подпомагат контрола на теглото

Въпреки мита, че ядките водят до напълняване, те насърчават ситостта заради високото съдържание на протеин и фибри. Хората, които ги включват в храненето си, често избират по-здравословна храна – по-малко захари и повече фибри.

4. Стабилизират кръвната захар

Комбинацията от полезни мазнини, протеини и фибри подпомага стабилни нива на кръвна захар – особено ценна за хора с диабет или предиабет.

5. Подобряват здравето на червата

Подпомагат растежа на полезни бактерии, които произвеждат бутират – мастна киселина, важна за здравето на дебелото черво.

6. Намаляват риска от рак

Те съдържат високи нива на антиоксиданти – гама-токофероли, фитохимикали и полифеноли, които защитават клетките от увреждане.

Редовната консумация на шамфъстъци може да подобри цялостното здраве и благосъстояние. Препоръчва се обаче умерен прием – не повече от една порция (28 г) на ден, за предпочитане натурални, несолени шамфъстъци в черупки, за да се извлечат максимални ползи.

Четете още: Кафето може да намали риска от инфаркт и инсулт с една трета