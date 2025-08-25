РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Трябва ли да ядете шамфъстъци всеки ден?

Включването на шамфъстъци в ежедневното меню може да донесе редица ползи за здравето – от подобряване на зрението до по-добро управление на теглото и контрол върху кръвното налягане и нивата на кръвната захар.

Една порция от 28 грама (около 1 унция) съдържа:

  • 165 калории,
  • 6 грама протеин,
  • 13 грама мазнини (вкл. 2 г наситени),
  • 8 грама въглехидрати,
  • 3 грама фибри.

Порцията е без холестерол, съдържа 1,7 мг натрий, 14 мг фолат, 30 мг магнезий и 277 мг калий.

Диетологът Тейлър Берггрен от Калифорния хвали шамфъстъците заради техния богат хранителен профил:
„Те са източник на пълноценен протеин с всичките девет незаменими аминокиселини, съдържат полезни моно- и полиненаситени мазнини, богати са на фибри и антиоксиданти,“ казва експертът.

Ползи от редовната консумация на шамфъстъци

1. Поддържат нормално кръвно налягане
Богати на калий, калций и магнезий, те подпомагат съдовата функция. Изследвания показват, че редовната консумация може да намали систоличното кръвно налягане.

2. Подобряват здравето на очите
Съдържат лутеин и зеаксантин – каротеноиди в ретината, които предпазват от увреждаща светлина и намаляват риска от дегенерация на макулата и катаракта.

3. Подпомагат контрола на теглото
Въпреки мита, че ядките водят до напълняване, те насърчават ситостта заради високото съдържание на протеин и фибри. Хората, които ги включват в храненето си, често избират по-здравословна храна – по-малко захари и повече фибри.

4. Стабилизират кръвната захар
Комбинацията от полезни мазнини, протеини и фибри подпомага стабилни нива на кръвна захар – особено ценна за хора с диабет или предиабет.

5. Подобряват здравето на червата
Подпомагат растежа на полезни бактерии, които произвеждат бутират – мастна киселина, важна за здравето на дебелото черво.

6. Намаляват риска от рак
Те съдържат високи нива на антиоксиданти – гама-токофероли, фитохимикали и полифеноли, които защитават клетките от увреждане.

Редовната консумация на шамфъстъци може да подобри цялостното здраве и благосъстояние. Препоръчва се обаче умерен прием – не повече от една порция (28 г) на ден, за предпочитане натурални, несолени шамфъстъци в черупки, за да се извлечат максимални ползи.

