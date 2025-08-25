Общинарите упълномощиха Васил Терзиев да избере нова банка на София

Единодушно с 47 гласа „за“ Столичният общински съвет (СОС) прие да упълномощи кмета на София Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на общинските средства. Банките, които получиха официална покана от общината, са „Банка ДСК“, „Обединена българска банка“, „Уникредит Булбанк“ и „Юробанк България“.

След прекратяването на договорите от Общинска банка, беше създадена работна група, която изготви критерии за подбор и въз основа на тях стартира процедура по договаряне без предварително обявление с водещите банки в страната.

Критериите за подбор включват:

Валиден лиценз за банкова дейност и висок кредитен рейтинг;

Липса на наложени надзорни мерки и без получена държавна помощ през последните 3 години;

Минимум тригодишен опит в обслужването на бюджетни организации и плащания през СЕБРА;

Стабилни активи – да са включени в първа група от разпределението на банките по групи от Управление „Банков надзор“ на БНБ на база на общите им активи и в Списък А (List A) на всички значими банки под пряк надзор на Европейската централна банка;

Спазване на капиталовите изисквания по европейското и националното законодателство.

По време на дебатите общинският съветник от ГЕРБ Прошко Прошков заяви, че изборът на нова обслужваща банка е отговорност на кмета на София. Той уточни, че целта е правните действия да бъдат точни и законосъобразни, за да не остане Столичната община без банка. Прошков добави, че няма сериозни забележки към работата на работната група, но отбеляза липсата на техническа спецификация в процедурата и обяви, че ГЕРБ ще сезира Агенцията по обществени поръчки за нейното изготвяне.

Освен това, общинският съветник попита дали кметът Васил Терзиев като възложител ще поеме отговорността за правилното завършване на процеса по избор на нова банка.

Зам.-кметът по финансовите въпроси Иван Василев обясни, че е важно общината да избере банка на най-добрите условия и подчерта, че предишното ръководство винаги се е стремяло към това. Той посочи, че Общинска банка е прекратила договора едностранно и това не е било по вина на администрацията. Затова е създадена работна група с участие на общински съветници, публикувана е обществена поръчка и са проведени срещи с четирите най-големи банки. Василев увери, че СОС няма да избягва отговорността за избора на нова обслужваща банка.

Прошков репликира Василев, като заяви, че ГЕРБ няма да спъва правомощията на кмета на София Васил Терзиев да избере нова обслужваща банка. „Проблемът с форсмажора дойде от политически лица, а не от администрацията. Вие взехте ролята на политическо лице, а не на администрация. Вие бяхте най-яркото политическо лице, г-н Василев. Нямаше спокойствие нито в банковия сектор, нито в администрацията. Ако Иван Василев не беше политик, а администратор, нямаше да има никакъв проблем“, посочи Прошков.

Ваня Тагарева от ГЕРБ също заяви, че големият провал на кмета на София ще е свързан с хората около него.

Иван Василев отговори на критиките, като заяви, че изпълнява поставените му задачи и поставя интереса на гражданите над партийния и икономическия интерес. Той увери, че няма място за паника и че след като си тръгне, администрацията ще остане спокойна. Зам.-кметът също попита Ваня Тагарева дали сега ще се извадят парите от „Автотранспорт“, „Електротранспорт“ и „Топлофикация“ или всичко ще протече тихо и спокойно.

Смяната на обслужващата банка на Столичната община ще мине безпроблемно. В това увери председателят на СОС Цветомир Петров на брифинг пред журналисти минути, след като общинският съвет даде мандат на кмета да избере нова обслужваща банка.

Общинският съветник Бойко Димитров от „Продължаваме промяната-Демократична България“ увери, че в кратки срокове ще бъде избрана нова обслужваща банка на Столична община. Той предположи, че до 7-10 дни комисията по обществената поръчка може да завърши своята работа по избор на банката. Димитров припомни, че са поканени четирите най-големи банки, които отговарят както на изискванията за висок кредитен рейтинг, така и на това да са под директен надзор от Европейската централна банка.