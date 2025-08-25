„Музикаутор“: Само 100 от 265 общини у нас лицензират музикалните си събития

Организацията на композитори, автори и музикални издатели за управление на авторски права “Музикаутор” обяви, че в България само 100 общини от общо 265 са лицензирали културните си събития до средата на 2025 година.

В същото време това е сериозен напредък – за сравнение в края на 2022 г. общините със сключени договори за уреждане на авторските права за публично изпълнение са били само 19 на брой.

Въпреки този сериозен ръст, все още 165 общини, в това число такива, които са и областни центрове, провеждат своята културна програма в пълно противоречие с действащия Закон за авторското право и сродните му права, който предвижда санкции в размер на 2 000 до 20 000 лв. при първо нарушение на авторските права и от 3 000 до 30 000 лв. – при второ.

От Организацията заявяват, че общините са сред най-големите организатори на събития с музика и отделят значителни публични средства за провеждането на концерти, но често пренебрегват изискванията за получаването на съгласие от авторите на музикалните произведения.

Друг често срещан проблем е липсата на коректно предоставена информация за бюджета на събитията, въз основа на който се изчисляват дължимите авторски възнаграждения, съгласно тарифата, одобрената от заместник-министъра на културата.

От “Музикаутор” напомнят, че публичните средства подлежат на контрол от компетентните институции (АДФИ, Сметната палата и Министерството на културата) и че следва те да бъдат разходвани по законосъобразен начин.

Припомняме, че през май месец премиерът Росен Желязков и членове на парламентарната комисия по култура и медии се срещнаха с представители на CISAC (Международната конфедерация на авторите и композиторите) и “Музикаутор”, като бе обсъдена темата с по-добрата защита на авторските права.