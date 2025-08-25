Пазарите забавиха ход, разделени мнения във ФЕД и спад на доминацията на ВТС

През миналата седмица рисковите активи претърпяха корекция, докато индексът на щатския долар (DXY), златото и 10-годишните държавни облигации на САЩ останаха относително стабилни. Това отбелязват експертите в своя седмичен обзор на Binance Research.

Глобални пазари

S&P 500 и NYFANG Index приключиха седмицата по-ниско заради слаби отчети на технологични и ритейл компании, като броят на банкрутите в САЩ се увеличава и доближава нивата от 2010 година. Доларът остана силен заради по-широките диференциали в доходността, докато йената отслабна след кратък отскок. Златото се движеше странично, а WTI остана под натиск заради слабите данни за китайско търсене и глобални търговски рискове. При 10-годишните облигации на САЩ и Япония беше регистриран лек спад, а индексите на волатилност VIX и MOVE се повишиха след публикуването на протоколите от заседанието на Фед.

Корелацията на Биткойн (BTC) с рисковите активи се засили тази седмица, като се повиши до 0,70 с Етериум (ETH) и 0,44 с S&P 500. Интересно е, че корелацията му със златото също стана леко положителна, достигайки 0,09 в сравнение с -0,02 миналата седмица. Тъй като S&P 500 продължава да показва относително силна обратна зависимост със златото, тази промяна подчертава потенциалните предимства на BTC за диверсификация в портфейли с много активи.

Макро перспектива: Фед на кръстопът

Ключовото макроикономическо събитие миналата седмица беше протоколът от заседанието на Фед, който даде нова представа за политиката на Федералния резерв. С изненадващо високите данни за инфлацията от последните седмици – PPI на 3,3% на годишна база спрямо очакваните 2,5%, основният CPI отново над 3% и признаци за забавяне на пазара на труда – Фед е изправен пред двустранно предизвикателство да балансира устойчивостта на инфлацията с рисковете за заетостта.

Повечето членове на Комитета все още считат инфлацията за по-голяма заплаха, а пазарите остават разделени относно евентуалното септемврийско решение, като ключов фактор ще бъде докладът за заетостта на 5 септември. Що се отнася до политическата динамика, мандатът на Пауъл изтича през май 2026 г., като се очаква Тръмп да номинира наследник в края на тази година. Исторически подобни номинации са водили до пазарно рали, последвани от корекции след встъпването на новия председател, както се наблюдава през 2014 и 2018-а.

Предстоящата седмица: Какво да очакваме

На 26 август ще бъдат оповестени поръчките за дълготрайни стоки в САЩ. На 28 август се очаква да бъде публикувана втората оценка на БВП за второто тримесечие в САЩ и в същия ден ще се проведе събитието Bitcoin Asia 2025. Седмицата приключва с данните за потребителското доверие в Япония за август на 29 август, които ще дадат представа за настроенията на домакинствата и тенденциите в разходите.