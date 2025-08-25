РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Пазарите забавиха ход, разделени мнения във ФЕД и спад на доминацията на ВТС

Пазари

През миналата седмица рисковите активи претърпяха корекция, докато индексът на щатския долар (DXY), златото и 10-годишните държавни облигации на САЩ останаха относително стабилни. Това отбелязват експертите в своя седмичен обзор на Binance Research.

Глобални пазари

S&P 500 и NYFANG Index приключиха седмицата по-ниско заради слаби отчети на технологични и ритейл компании, като броят на банкрутите в САЩ се увеличава и доближава нивата от 2010 година. Доларът остана силен заради по-широките диференциали в доходността, докато йената отслабна след кратък отскок. Златото се движеше странично, а WTI остана под натиск заради слабите данни за китайско търсене и глобални търговски рискове. При 10-годишните облигации на САЩ и Япония беше регистриран лек спад, а индексите на волатилност VIX и MOVE се повишиха след публикуването на протоколите от заседанието на Фед.

Корелацията на Биткойн (BTC) с рисковите активи се засили тази седмица, като се повиши до 0,70 с Етериум (ETH) и 0,44 с S&P 500. Интересно е, че корелацията му със златото също стана леко положителна, достигайки 0,09 в сравнение с -0,02 миналата седмица. Тъй като S&P 500 продължава да показва относително силна обратна зависимост със златото, тази промяна подчертава потенциалните предимства на BTC за диверсификация в портфейли с много активи.

Макро перспектива: Фед на кръстопът

Пауъл: Последните данни вдъхват увереност, че инфлацията в САЩ се е запътила към 2%

Ключовото макроикономическо събитие миналата седмица беше протоколът от заседанието на Фед, който даде нова представа за политиката на Федералния резерв. С изненадващо високите данни за инфлацията от последните седмици – PPI на 3,3% на годишна база спрямо очакваните 2,5%, основният CPI отново над 3% и признаци за забавяне на пазара на труда – Фед е изправен пред двустранно предизвикателство да балансира устойчивостта на инфлацията с рисковете за заетостта.

Повечето членове на Комитета все още считат инфлацията за по-голяма заплаха, а пазарите остават разделени относно евентуалното септемврийско решение, като ключов фактор ще бъде докладът за заетостта на 5 септември. Що се отнася до политическата динамика, мандатът на Пауъл изтича през май 2026 г., като се очаква Тръмп да номинира наследник в края на тази година. Исторически подобни номинации са водили до пазарно рали, последвани от корекции след встъпването на новия председател, както се наблюдава през 2014 и 2018-а.

Предстоящата седмица: Какво да очакваме

Пари банките активи стратегия депозити търговия херти проекти

На 26 август ще бъдат оповестени поръчките за дълготрайни стоки в САЩ. На 28 август се очаква да бъде публикувана втората оценка на БВП за второто тримесечие в САЩ и в същия ден ще се проведе събитието Bitcoin Asia 2025. Седмицата приключва с данните за потребителското доверие в Япония за август на 29 август, които ще дадат представа за настроенията на домакинствата и тенденциите в разходите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени