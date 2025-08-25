Протест на сирийци в София заради издаването на хуманитарни визи на техните семейства

Сирийски граждани протестираха в София с искане да бъде ускорено издаването на хуманитарни визи на техните семейства. Протестът се проведе пред сградата на Министерството на външните работи.

В последните месеци консулствата на България в Турция, Ливан и Йордания отказват визи на цели семейства или част от семействата на законно пребиваващи у нас граждани от Сирия.

„Повечето от нас имат договори за работа, български приятели. Това за нас е достатъчно като доказателство, че сме избрали да останем постоянно в България. Поне до момента, в който ситуацията в Сирия се поуспокои. Затова искаме и нашите семейства да са тук. Опихме се да говорим във Външното министерство и Агенцията за бежанците. Но не ни казват нищо. Постоянно се опитваме законно да се съберем с нашите семейства“, посочи Ехсан Моаззен, един от организаторите на протеста.

След свалянето на режима на Башар Асад, редица европейски държави спряха обработката на молби на сирийци за убежище. Ехсан Моаззен не вярва, че това може да е причината за поведението ни българските власти.

От Министерството на външните работи припомниха, че Република България, като член на ЕС и Шенгенското пространство, прилага стриктен контрол върху миграционните процеси, включително при разглеждането на заявления за визи. Издаването на виза не е право и може да бъде отказано. Решението е суверенно.