Парк „Врана“ официално премина под управлението на Областна администрация – София

“С огромно удовлетворение съобщавам, че парк „Вранa” официално премина под управлението на Областна администрация – София”, написа областният управител Стефан Арсов в своя “Фейсбук” профил, като обяви, че входът ще бъде свободен за всички.

По думите му това е дългоочаквана стъпка, която ще сложи край на годините на занемаряване и бездействие от страна на Столичната община и ще позволи на мястото да се развие така, както заслужава – в полза на всички граждани и гости на столицата.

В поста му се посочва, че в приемо-предавателния протокол от страна на Столичната община са описани редица проблеми, натрупани през последните две години. Ето само част от примерите:

– Много лошо състояние на част от алеен асфалтов път, водещ до двореца „Врана“;

– Счупена ограда заради ПТП-та през годините, както и липсваща такава от северната част на парка;

– Неизползваем кладенец с неясен статус;

– Лошо състояние на ботаническите видове с културна стойност;

Арсов отбелязва и че допълнителни проблеми са липсата на адекватни социални и културни инициативи в парк „Вранa“, както и преустановеният обществен транспорт до обекта, което ограничава достъпа на гражданите и гостите на столицата. По думите му въпреки тези сериозни недостатъци, гражданите са продължавали да заплащат входна такса.

Арсов пое ангажимент да превърне парк „Вранa“ в сигурно, красиво и вдъхновяващо място. „Паркът трябва да бъде достъпен, гостоприемен и жив – дом на спомени, радост и спокойствие…„, заключи областният управител.

Припомняме, че кметът на София Васил Терзиев обяви, че след 10 юли ще затвори вратите на парк „Врана“ за посетители, тъй като държавата не е решила въпроса със стопанисването му.

Няколко дни след решението на Терзиев, Стефан Арсов обяви в ефира на БНР, че паркът отново ще отвори врати.