България и „Райнметал“ изграждат съвместно два военни завода, оповести Бойко Борисов

Лидерът на партия ГЕРБ  Бойко Борисов се срещна в Дюселдорф с главния изпълнителен директор на отбранителния концерн „Райнметал“ Армин Папергер.

По време на разговора стана ясно, че в следващите три седмици трябва да бъдат подготвени договорите за създаване на съвместно дружество на българско предприятие с „Райнметал“ за изграждането на два завода в страната ни.

„Райнметал“ ще построи заедно с България в най-скоро време най-малко два завода в България. Първият от тях ще бъде за артилерийски снаряди. Още по важно е нашето съвместни предприятия за барут“, каза Армин Папергер -изпълнителен директор на германския оръжеен концерн.

Той посочи, че общата инвестиция ще е на стойност над 1 млрд. евро.

Лидерът на ГЕРБ даде подробности за параметрите на новите заводи:

„Заводът за барут ще бъде колкото два германски завода – най-големият в Европа. Това е най-дефицитната стока в момента и аз съм изключително благодарен на господин Папергер, на неговите момчета, които бяха в България, че избраха терена на Вазовските заводи за този огромен завод“, посочи той. 

„Следващият завод за 155-милиметровите снаряди, натовски калибър, са изключително важни и за българската армия, а и за цяла Европа. Целта е производството на 100 хил. бройки от тях“, допълни Бойко Борисов.

