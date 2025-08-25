Денят по диагонал – 25 август 2025 г.

Механичното повишаване на минималната работна заплата, което няма нищо общо с производителността на труда, води след себе си редица парадокси. В момента тя е 1077 лева. Действащият механизъм за определяне цели да намали бедността и неравенствата, да повиши покупателната способност на уязвимите групи и да стимулира заетостта. В някои случаи обаче този инструмент срещу бедността може да направи уязвимите хора още по-бедни, дори да ги лиши от здравеопазване.

Президентът Румен Радев обяви пред журналисти, че тази седмица ще има титулярен главен секретар на МВР, като името щяло да се разбере от негов указ „съвсем скоро„. Повече от година постът временно се заема от Мирослав Рашков. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, премиерът Росен Желязков и президентът от месеци взаимно се упрекват за липсата на титуляр на поста.

Единодушно с 47 гласа „за“ Столичният общински съвет прие да упълномощи кмета на София Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на общинските средства. Кредитните институции, които получиха официална покана от общината, са „Банка ДСК“, „Обединена българска банка“, „Уникредит Булбанк“ и „Юробанк България“. Работна група изготви критерии за подбор и въз основа на тях стартира процедура по договаряне без предварително обявление с водещите кредитни институции в страната.

Плодовете като нар, папая и диня могат да действат като естествени детоксиканти, като подпомагат функциите на черния дроб и бъбреците и прочистването на организма. Фактори като преработени храни, стрес и замърсяване могат да претоварят естествените системи за детоксикация на тялото, особено жизненоважните органи като черния дроб и бъбреците. Подкрепата им с полезни натурални храни – особено плодове – може значително да подобри функциите им.

Експерт по киберсигурност предупреждава, че измама, използвана за източване на целите спестявания или пенсионни сметки, се е превърнала в „опустошителна“ за възрастните хора. ФБР – Лос Анджелис на 15 юли публикува напомняне в X (бивш Twitter) за т.нар. „Phantom Hacker Scam“ („Призрачният хакер“), който е струвал на американците над 1 милиард долара от 2024 г. насам. Агенцията заяви, че измамата е насочена основно към пенсионери и предупреди, че жертвите могат да загубят „цял живот спестявания“.

Лидерът на партия ГЕРБ Бойко Борисов се срещна в Дюселдорф с главния изпълнителен директор на отбранителния концерн „Райнметал“ Армин Папергер. По време на разговора стана ясно, че в следващите три седмици трябва да бъдат подготвени договорите за създаване на съвместно дружество на българско предприятие с „Райнметал“ за изграждането на два завода в страната ни. Общата инвестиция ще е на стойност над 1 млрд. евро.