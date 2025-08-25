Планира се намаляване с 20% на средствата за селскостопанска политика в бюджета на ЕС, заяви евродепутат

Станислав Стоянов от „Възраждане“ се срещна с граждани във Велико Търново

Предстоящите дебати по бюджета за селскостопанска политика в Европейския парламент наесен ще засилят земеделските протести, защото за новия 7-годишен период се планира намаление на средствата с 20 процента.

Това прогнозира във Велико Търново евродепутатът Станислав Стоянов, председател на парламентарната група „Европа на суверенните нации“.

Около 300 милиарда евро се очаква да е базовият бюджет за селскостопанска политика на Европейския съюз за новия период от 2028 до 2034 година, което е намаление с 20 % или между 60 и 80 милиарда евро. Инфлацията и отварянето на европейските селскостопански пазари за продукцията от трети страни, съчетано с намалението на средствата, изостря напрежението в бранша, коментира Стоянов.

Все още не е ясно как България ще бъде засегната, посочи евродепутатът от „Възраждане“ и член на Селскостопанската комисия Станислав Стоянов:

„Кого точно би засегнало в България, много зависи България какъв план ще предложи за изразходване на средствата, които ѝ се полагат“, посочи той.

Няма европейска програма, която напълно да реши водния проблем в България, засегнал над 200 хиляди души, коментира лидерът на парламентарната група „Европа на суверенните нации“:

„Първото нещо е българското правителство да изработи стратегия за подмяна на ВиК системата, защото проблемите са много дълбоки. Последните оценки са за около 30 милиарда. Не зная за такава програма, която ще отпусне 30 милиарда на България и да решим проблема“, каза Стоянов.

Във Велико Търново Станислав Стоянов проведе среща с гражданите по различни европейски политики.