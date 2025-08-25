РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Френският премиер Франсоа Байру ще поиска вот на доверие от Националното събрание

Френският премиер Франсоа Байру заяви днес, че ще поиска вот на доверие от Националното събрание (долната камара на парламента) на 8 септември, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Байру заяви това по време на пресконференция по повод откриването на новия политически сезон в страната.

Френският премиер предприема тези действия заради непопулярните планове на кабинета за намаляване на бюджетния дефицит на страната, който достигна 5,8 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) през миналата година – почти двойно над официалното равнище на ЕС от 3 на сто.

Този ход на Байру ще покаже дали има достатъчна политическа подкрепа в парламента, за да прокара пакета от икономически мерки на стойност почти 44 млрд. евро.

Вотът на доверие ще се проведе само два дни преди планираните протести, за които се призовава в социалните медии и които са подкрепени от леви партии и някои синдикати.

Призивът за общи протести на 10 септември предизвика сравнения с протестите на т. нар. жълти жилетки, които избухнаха през 2018 г. заради покачването на цените на горивата и високите разходи за живот.

Протестите на „жълтите жилетки“ прераснаха в по-широко движение срещу президента Еманюел Макрон и усилията му за икономически реформи.

Байру предложи да се премахнат два от единадесетте официални празнични дни, за да се „повиши активността на страната като цяло“, и да се замразят социалните разходи и данъчните ставки през 2026 г. на нивата от 2025 г., без да се коригират спрямо инфлацията, допълва Ройтерс.

„Изправени сме пред непосредствена опасност, с която трябва да се справим… иначе нямаме бъдеще“, каза Байру на пресконференция, допълвайки, че „страната ни е в опасност“ от „свръхзадлъжнялост“, допълва АФП.

„Тези средства, взети назаем в (размер на) стотици милиарди, не са използвани както е трябвало за инвестиции“, а за „текущи разходи“, отбеляза той, предаде БТА.

