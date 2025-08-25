ВМС няма информация какви задачи е изпълнявал откритият през август военен дрон край Созопол

Военните у нас нямат яснота какви задачи е изпълнявал откритият в средата на август военен дрон край Созопол.

Това става ясно от отговора на министър Атанас Запрянов на въпрос на депутата Явор Божанков.

От МО отговарят, че откритият дрон е със силно нарушена конструкция, липсващи части, липса на опознавателни знаци и маркировка. И затова не може да се каже каква е била целта му.

Дронът е престоял в морска среда поне един месец и най-вероятно е донесен до брега под въздействието на ветровете и морските течения, пишат в отговора си от министерството.

Специализиран екип от Военноморските сили унищожи с контролиран взрив намерения на плаж „Харманите“ дрон. По наблюдавания взрив може да се съди, че в резервоара е имало гориво или друго запалително вещество, посочва министърът на отбраната Запрянов в писмения си отговор.

През есента на 2023 г. и лятото на 2024 г. дронове бяха открити край Тюленово. В единия от случаите към дрона е имало прикрепен 82-мм боеприпас.

И Русия, и Украйна използват дронове за удари по цели. Преди дни руски дрон влетя във въздушното пространство на Полша и се взриви в нива край село Осин.