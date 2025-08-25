Полша може да спре достъпа на Украйна до Starlink с президентско вето

Достъпът на Украйна до сателитната интернет услуга Starlink на Илон Мъск може да бъде прекъснат заради ветото на полския президент върху законопроект за помощ на бежанците, заяви полският вицепремиер, докато конфликтът между правителството и държавния глава се задълбочава.

Полша заплаща използването на Starlink от Украйна, което осигурява жизненоважна интернет свързаност за страната и нейната армия в отблъскването на руските сили. Полският президент Карол Навроцки наложи вето върху законопроект за удължаване на държавната финансова подкрепа за украински бежанци и представи планове за ограничаване на бъдещия им достъп до детски помощи и здравеопазване.

Вицепремиерът и министър на цифровите въпроси Кшищоф Гавковски обясни, че преди ветото законодателството е осигурявало и правното основание за плащането на Starlink за Украйна. „Това е краят на интернет Starlink, който Полша предоставя на Украйна, докато тя води война“, написа той в X.

Говорител на Министерството на цифровите въпроси обясни, че ветото на Навроцки означава, че от 1 октомври няма да има правно основание за плащане на услугата. От своя страна, говорител на президента каза, че основанието за плащането може да бъде възстановено, ако парламентът приеме законопроекта, предложен от президента, до края на следващия месец.

Всичко това е следствие от нарасналото напрежение към 1.5 милиона украинци, които живеят в Полша и получават помощи. В момента украинските бежанци имат право да получават месечна семейна помощ от 800 злоти (187 евро) на дете, ако децата им посещават полски училища, разкрива Ройтерс.

Настоящият полски президент, вдъхновен от американския си коелга Доналд Тръмп, обеща по време на предизборната си кампания тази година да постави „поляците на първо място“ и да ограничи правата на чужденците в Полша.