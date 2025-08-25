РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Румен Радев заминава на двудневно посещение в Германия

Президентът Румен Радев ще бъде на посещение в Германия на 27 и 28 август, съобщи прессекретариатът му. Уточнява се, че той ще се срещне в Берлин със своя германски колега Франк-Валтер Щайнмайер.

Освен това от президентството изтъкват, че по покана на изпълнителния директор на най-големия отбранителен концерн в Европа „Райнметал“ Армин Папергер Радев ще участва в официална церемония по откриване на високотехнологичен завод в Унтерлюс, Долна Саксония.

Радев и Папергер се срещнаха по време на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари. През март Папергер посети България, където се срещна с Радев и с водещи представители на отбранителната индустрия и на изпълнителната власт.

