Три важни решения трябва да вземе Столичният общински съвет на прага на новия политически сезон

Днес се очаква напредък по три ключови въпроса за софиянци – финанси, здравеопазване и чистота. Столичният общински съвет ще проведе извънредно заседание, на което ще реши дали да упълномощи кмета на София Васил Терзиев да избере нова банка за управление на общинските финанси. По-късно същия ден ще заседава и здравната комисия заради проблема с ПЕТ-скенера в общинската болница „Княгиня Клементина“, по-известна като Пета градска болница.

Преди дни в медийна публикация се твърдеше, че болницата плаща 26 млн. лв. за наем за ПЕТ-скенер – сума, значително по-висока от цената на закупуването му. Пишеше още, че Пета градска болница планира да наеме ПЕТ-скенер за 3 години, което е многократно по-скъпо от реалната му цена и от досегашния начин на осигуряване на изследванията, финансирани от Здравната каса.

Болницата от години работи с частна фирма, която предоставя апарата, консумативите и обслужването, изплаща допълнително възнаграждение на персонала, а в замяна лечебното заведение връща 80% от средствата, получени от Касата, като запазва 20% за себе си, пише още в медийната публикация.

От болницата излязоха с позиция, според която обявената процедура не предвижда покупка или наем на апарат, а предоставяне на комплексна услуга. Разходите за нея се поемат от изпълнителя, а лечебното заведение не прави капиталови плащания. Дейността с ПЕТ-скенера се извършва от 2018-а година, само за пациенти по Здравна каса. До момента лечебното заведение има единствено приходи от нея, като с парите са увеличени и заплатите на персонала.

Нова банка за обслужване на общинските средства

Столичният общински съвет трябва да реши дали да упълномощи кмета на София Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на общинските средства. След прекратяването на договорите с Общинска банка, работна група изготви критерии за избор на нова финансова институция и започна процедура по договаряне с водещите банки в страната.

Сред условията са:

Валиден лиценз за банкова дейност и висок кредитен рейтинг;

Липса на наложени надзорни мерки и без получена държавна помощ през последните 3 години;

Минимум тригодишен опит в обслужването на бюджетни организации и плащания през СЕБРА;

Стабилни активи – да са включени в първа група от разпределението на банките по групи от Управление „Банков надзор“ на БНБ на база на общите им активи и в Списък А (List A) на всички значими банки под пряк надзор на Европейската централна банка;

Спазване на капиталовите изисквания по европейското и националното законодателство.

По препоръка на работната група официални покани са изпратени до четирите най-големи банки според критериите на БНБ – „Банка ДСК“, „Обединена българска банка“, „Уникредит Булбанк“ и „Юробанк България“.

На 29 юли от Общината съобщиха, че Общинска банка е изпратила предизвестие за прекратяване на договора с нея. Преди това ръководството на Столичната община внесе доклад до Столичния общински съвет за прекратяване на взаимоотношенията с Общинска банка, която обслужва Общината.