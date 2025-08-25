Как тарифните войни на Доналд Тръмп ще повлияят на модната индустрия

През пролетта на 2025 година президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви така наречените тарифни войни – той повиши митата за внос на продукция в Америка.

Замисълът му бе да стимулира икономиката на страната и да създаде повече работни места след периода на рецесия. При това той вече два пъти отложи въвеждането на мита за Китай с 90 дни. Да видим как това може да повлияе на модната индустрия в Съединените щати.

В началото на август модната къща Ralph Lauren отчете оборота си за първата половина на 2025 година. Чистата печалба на компанията се е увеличила с 30% (до $220 млн.), а оборотът се е повишил до 1.7 млрд. долара. При това марката отбеляза убедителен ръст не само в САЩ, но също така в Европа и Азия. При това именно показателите на азиатския пазар бяха най-радващите – продажбите там бяха увеличени с 21 процента.

Моделиерът Ралф Лоран беше награден с Президентския медал на свободата лично от президента на САЩ Джо Байдън в Източната зала на Белия дом във Вашингтон на 4 януари 2025 година.

Въпреки положителната динамика от марката заявиха, че през втората половина на 2025 г. трябва да се очаква стагнация – до голяма степен заради митата, въведени от Доналд Тръмп, и ответните тарифи от страна на европейските и азиатските държави.

Трябва да се отбележи, че с висшата мода най-вероятно нещата ще бъдат наред. Основният проблем с митата на Тръмп е свързан с ултрабързата мода.

Много компании още преди няколко години започнаха да изнасят производството си от Китай в други азиатски региони. При това Китай, бидейки един от основните доставчици на евтини дрехи в САЩ, най-вероятно ще успее да възстанови мощностите – износът за Европа или, да речем, за Австралия няма къде отиде.

Нещо повече, австралийците си остават едни от ключовите потребители на ултрабързата мода от китайските платформи Shein и Temu.

Основните засегнати от проблема ще бъдат Шри Ланка и Камбоджа. Техните мита засега са съответно 36% и 30 процента. Това е огромен удар по промишлеността на двете страни, защото миналата година Камбоджа е изнесла дрехи за $3 млрд. – този отрасъл се равнява на 10% от целия износ на страната. Износът на Шри Ланка е бил на стойност 1.9 млрд. долара.

Именно в тези страни се произвеждат дрехите на марките за масовия пазар Nike, Levi’s и Lululemon.

Как именно САЩ се канят да пренесат производствените си мощности във вътрешността на страната не е известно.

С такива мита производството на дрехи в Азия просто няма да оцелее. Много от работниците във фабриките работят наднормено – те едва свързват двата края при днешните показатели. Увеличаването на износните мита на 30% ще задуши индустрията, защото работниците просто няма да могат да изхранват семействата си.

Търсенето на бърза мода, особено в САЩ, едва ли ще спадне. Това означава, че дрехите за условните $5 ще започнат да поскъпват – и по този начин ще намалее основната целева аудитория.

Шри Ланка, Камбоджа и Филипините (още една страна, в която американските компании са изнесли свое производство) сега водят преговори за понижаване на митата.

Идеалният сценарий за отмяната им вече не изглежда реалистичен, затова държавните им ръководители се надяват да ги понижат до 15%, за да може фабриките и производствата ако не да процъфтяват, то поне да продължат да съществуват. А американските потребители и занапред да получават продукти на масови марки на приемливи за тях цени.