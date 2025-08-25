Стотици мъртви риби изплуваха на Измирския залив в Турция

Стотици мъртви риби са изплували на брега на Измирския залив на Егейско море в Западна Турция, съобщава изданието „Дейли Сабах“. Инцидентът се е случил през уикенда, а плажовете в района са останали празни заради лошата миризма и зеления цвят на водата.

Според проф. Ергюн Ташкън от Университета „Джелал Баяр“ в Маниса, водата в залива е с изключително лошо качество поради замърсяване, причинено от битови, земеделски, индустриални и пристанищни дейности.

Професор Ташкън обяснява, че в края на лятото токсичните видове водорасли се увеличават заради замърсяването и по-високите температури на водата. Този токсичен фитопланктон запушва хрилете на рибите, което води до масова смърт. Той предупреждава, че ако замърсяването не бъде контролирано, подобни събития могат да се повтарят ежегодно.

Изданието припомня, че на 20 август миналата година също е имало подобен случай с мъртва риба в централната част на Измир, което е накарало властите да започнат разследване и да предприемат мерки.