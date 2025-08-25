РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 6 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Това стана ясно след като бе постигната средна цена от 177.10 лева (без ДДС) за мегаватчас в търговията днес с електроенергия на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред“, показват оканчателните данни. Сделките са на база утрешен ден на доставка – 26 август.

Припомняме, че енергийната борса затвори вчера при средна цена от 166.74 лв. за мегаватчас.

При това положение, средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 133.44 лв. за мегаватчас, докато при извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) бяха достигнати средно 220.76 лв. за мегаватчас.

Според данните от БНЕБ, са продадени общо 82 668.80 мегаватчаса електроенергия.

