Кредитите на неправителствения сектор са нараснали до 111.44 млрд. лв. в края на юли

В края на юли кредитите за неправителствения сектор* са 111.44 млрд. лв. (50.7% от БВП**) при 110.14 млрд. лв. към юни тази година (50.2% от БВП). Сумата се увеличава на годишна база с 14.3% (при 14.3% годишно повишение през юни 2025 година). Това сочат данните от Българската народна банка.

Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (кредитните институции и фондовете на паричния пазар), чиито обем за последните дванадесет месеца е 103.9 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 103.9 млн. лв. (в т. ч. 0.7 млн. лв. през юли) като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 8.6% на годишна база през юли (при 8.8% годишно повишение през юни) и в края на месеца достигат 50.44 млрд. лв. (23% от БВП).

Кредитите за домакинствата и НТООД са 52 млрд. лв. (23.7% от БВП)

в края на юли. Спрямо същия месец на миналата година те се увеличават с 20.9% (при 20.8% годишно повишение през юни).

В края на юли жилищните кредити са 29.599 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 27.4% (при 26.8% годишно увеличение през юни). Потребителските кредити възлизат на 20.48 млрд. лв. и се увеличават с 13.6% спрямо юли миналата година (при 14% годишно повишение през юни).

На годишна база другите кредити (включват се и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) нарастват с 21.4% (при 26% годишно повишение през юни), като достигат 524.6 млн. лева.

Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 13.2% на годишна база през юли (при 17.9% годишно повишение през юни) и в края на седмия месец са 544.2 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 8.999 млрд. лв. (4.1% от БВП) в края на юли. В сравнение с юли миналата година те се увеличават с 12% (при 11.7% годишно повишение през юни).

*Неправителственият сектор обхваща сектор Нефинансови предприятия, финансови предприятия (сектори Инвестиционни фондове, Финансови посредници, Финансови спомагатели, Каптивни финансови институции и заемодатели, Застрахователни дружества и Пенсионни фондове) и сектор Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата).

** При БВП за 2025 г. в размер на 219.599 млрд. лв. (прогнозни данни на БНБ).