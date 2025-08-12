Военни обезвредиха дрон на созополски плаж

Военнослужещи от Военноморските сили (ВМС) обезвредиха дрон, изхвърлен от морето на созополски плаж, съобщиха от Министерството на отбраната. Дронът е намерен днес (12 август) на плаж “Харманите”.

На място е изпратен модул за унищожаване на невзривени боеприпаси, като военните са извършили предварително разузнаване и след това обезвреждане на намерения дрон. Искането за участие на военнослужещите е получено в 10:00 часа от Областна администрация Бургас. След положителна резолюция от началника на отбраната, е активирана група за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморските сили.

На място военнослужещите установили, че откритият предмет е дрон, непознат модел, и не може да се определи дали има бойна част. От гледна точка на сигурността, по предложение на отговорника на групата – капитан III ранг Живко Карчев – заместник-командирът на Военноморските сили адмирал Ваньо Мусински разрешил дронът да бъде унищожен на място, при стриктно спазване на мерките за безопасност и регламентиращите документи. Така окончателно в 11:20 часа дронът бил неутрализиран.