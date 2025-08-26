Областният управител на Плевен получи жълт картон от Желязков заради безводието

Премиерът Росен Желязков даде жълт картон на областния управител на Плевен Николай Абрашев и му даде срок от две седмици, в който трябва да покаже по-добра координация и ефективност в работата си. Министър-председателят подчерта, че ако в този период не се забележи напредък, ще се стигне до персонални промени на управленско ниво. Повод за това изявление стана задълбочаващата се водна криза в Плевен, която създава сериозни затруднения за жителите на града.

Желязков отправи и критики към местната власт, като заяви, че повече от десет години не са предприемани адекватни мерки за решаването на проблема с водоснабдяването. Според него това бездействие е довело до натрупване на кризата и до сегашната тежка ситуация.

Утре трима министри – на регионалното развитие и благоустройството, на околната среда и водите и на земеделието и храните, ще представят пред премиера и Министерския съвет доклади за предприетите действия и мерки за справяне с водната криза в Плевен. Министър-председателят подчерта, че експертите са тези, които трябва да изготвят конкретните предложения за решения, но акцентът задължително трябва да бъде поставен върху ограничаването на огромните водозагуби, които в някои райони достигат над 80 процента.

Желязков даде препоръка на министрите и на членовете на кризисния щаб, създаден за справяне с безводието, да канят на своите заседания и представителите на гражданските протести. По този начин, според него, ще се гарантира по-голям контрол върху действията и ще се проследява реалното изпълнение на предприетите мерки. Той подчерта, че протестиращите граждани защитават справедлива кауза – правата на потребителите, и затова трябва да участват активно във всички формати на обсъждане и контрол, включително в следенето на изпълнителите и самите действия, които се предприемат.

По повод кризата с водата премиерът изрази недоволство, като заяви, че наблюдава колективно прехвърляне на отговорността между различни институции, съчетано с проява на безхаберие. Той припомни, че кметовете вече са получили препоръка да пренасочат усилията и ресурсите си към проекти, които имат пряко значение за подобряване на качеството на живот на хората. За пример посочи, че вместо средства да се влагат в изграждането на спортни зали, те би трябвало да се използват за решаване на належащи проблеми като водоснабдяването.

Междувременно министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов обяви, че като част от мерките за справяне с водната криза в Плевен, че ще бъдат командировани екипи от ВиК оператори от различни части на страната. Те ще имат задача да установят всички течове и незаконни присъединявания към водопреносната мрежа. Министърът подчерта, че проблемът с кражбите на вода е изключително сериозен и се позова на данни на ВиК холдинга, според които загубите, отчетени от измервателните уреди, достигат 75 процента.

В кварталите, където водоподаването е най-силно нарушено, ще бъдат разположени водоноски, за да се осигури минимално снабдяване за хората. Освен това са определени нови точки за допълнително сондиране, чрез които може да се достигне до водоносни пластове с чиста вода. Очаква се тези сондажи да започнат в близките дни.

Иванов заяви още, че ще бъдат безкомпромисни, като акциите за установяване на незаконни включвания не са ограничени само до Плевен, а се провеждат в цялата страна. Като пример той посочи проверка в община Рила, при която от общо 1300 водни включвания, 1200 са били незаконни – показател за огромните мащаби на проблема. Министърът призова гражданите, ако знаят за подобни случаи, сами да подават сигнали, защото в противен случай рискуват и те да останат без вода.

По отношение на по-дългосрочните решения Иванов уточни, че в средносрочен план за Плевен се предвижда реализацията на воден цикъл, а в дългосрочен – изграждането на новия язовир „Черни Осъм“. Още тази седмица се очаква да бъде открита процедура за избор на изпълнител за проектирането и предварителните проучвания на съоръжението.