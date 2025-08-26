РЕГИСТРИРАЙ СЕ
БАБХ удължава мерките срещу шарка по овцете и козите в област Пловдив

овцете

Поради епизоотичната обстановка в пловдивска област и усложняването на ситуацията с шарката по овцете и козите, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) удължава мерките за контрол на заболяването. Целта е да не се допуска по-нататъшно разпространение на болестта.

Новата заповед влиза в сила от днес (26 август) и ще трае до отмяната ѝ, допълват от Агенцията. От БАБХ напомнят, че в областите Пловдив и Хасково е въведено временно ограничение за изкупуване на сурово мляко от дребни преживни животни от страна на млекопреработвателните предприятия и първите изкупвачи.

Въведените мерки остават следните:

– Забрана за търговия, придвижване, включително излизане на паша и транспорт на дребни преживни животни, с изключение на животни за незабавно клане или такива, преминаващи транзит.

– Специални условия за клане на древни преживни животни от засегнатата област, включващи предварително уведомяване на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ).

– Условия за придвижване на разплодни мъжки преживни животни, включващи уведомяване на ОДБХ-Пловдив за предстоящото движение.

– Засилен контрол от страна на ОДБХ върху биосигурността в животновъдните обекти.

– Повишена епизоотична готовност на засегнатата и съседните области, включително проверка на техническите средства за дезинфекция, актуализация на данните, вземане на проби при съмнение за заболяването и проверка на ГКПП за недопускане на нелегален внос.

Към момента броят на констатираните огнища в област Пловдив е 119, а засегнатите животни са 12 000 на брой. Агенцията апелира всички мерки да бъдат спазвани.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

