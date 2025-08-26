РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Литва одобри Инга Ругинене за министър-председател

Инга Ругинене

Парламентът на Литва одобри Инга Ругинене, дългогодишен синдикалист и ново лице в политиката, за министър-председател на страната. Това се случва след оставката на Гинтаутас Палуцкас на фона на обвинения, свързани с финансовите му сделки.

Ругинене има 15 дни да представи правителствената програма пред депутатите. Тя ще се фокусира върху сигурността, икономическия растеж и социалното благосъстояние.

44-годишната дама, която е член на Социалдемократическата партия, влезе в политиката миналата година като министър на социалната сигурност и труда. Преди това кариерата ѝ е била изцяло в синдикалната сфера като е заемала висши позиции в литовски и европейски синдикални организации, пише в. „Политико„.

Ругинене подкрепя Украйна и е осъждала руската агресия в миналото, въпреки че е била критикувана за посещения в Русия след анексирането на Крим.

