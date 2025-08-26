Задържаха учител по обвинение за сексуално издевателство над малолетна

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 31-годишен учител по обвинение, че е издевателствал сексуално спрямо малолетна, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

31-годишният мъж е учител в столично учебно заведение, като от държавното обвинение допълват, че срещите между двамата са се осъществявали в периода юни-юли тази година – по време на лятната ваканция.

Той е обвинен за това, че в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо момиче, ненавършило 14-годишна възраст, учещо в същото училище. Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от две до осем години за това престъпление, уточняват от прокуратурата.

С оглед на тежестта на престъплението и високата степен на обществена опасност на деянието, Софийската районна прокуратура е постановила задържането на обвиняемия за срок до 72 часа с цел внасяне на искане до Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Припомняме, че по-рано тази година от вътрешното министерство обявиха, че ще започнат процедури по изграждане на регистър на педофилите, в който да бъдат вписани всички осъждани за сексуални престъпления с деца. Достъпът до регистъра е ограничен и широката общественост няма да достига до него.