Бивш охранител от НСО става заместник-правосъден министър

Заместник-шефът на Военно-апелативната прокуратура Стоян Лазаров става трети заместник на правосъдния министър Георги Георгиев редом със Спаска Кинчева и Михаела Мечкунова. За целта Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет го освобождава от магистратската длъжност от датата на встъпването му в ръководството на правосъдното министерство с право да се завърне в съдебната система.

Лазаров е пореден пример за удивителна властова кариера, започвайки според източници в мрежата от служител в Националната служба за охрана. При управлението на прокуратурата от Никола Филчев става военен следовател към Военно-окръжната прокуратура, откъдето пък е командирован да помага в антикорупционното звено на цивилното Столично следствие, определяно като „шпицкоманда“ за изпълнение на политически поръчки.

Това става по нареждане от 2016 г. на Сотир Цацаров, който изпраща Лазаров и още двама военни следователи в т. нар. Първи сектор”. Това става ясно от заповед на тогавашния и сегашен ръководител на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова. Друга близост, приписвана на Лазаров, е с отстранената европрокурорка Теодора Георгиева, свързвана в анонимен запис с договорка за отстраняване на конкуренти за поста от скандалния лобист Пепи Еврото.

През 2021 г. Стоян Лазаров беше сред наградените от Иван Гешев с плакет за работата по разследването на т. нар. шпионска афера, при която бяха арестувани 6 бивши и настоящи висши военни, разузнавачи и чиновници, а двама руски дипломати бяха изгонени от страната. Друг довод за включването му сред наградените е „за значителен принос при осъществяване на правомощията на прокуратурата и изпълнение на служебните задължения“.

А само месец преди сегашното си прехвърляне в правосъдното министерство Стоян Лазаров беше назначен за заместник военно-апелативен прокурор, където вероятно ще се завърне с перспективата за повишение във Върховната касационна прокуратура.