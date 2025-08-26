Прокуратурата обвини и задържа 26-годишен изнудвач за имоти

Днес (26 август) Районната прокуратура-Стара Загора привлече като обвиняем и определи мярка “задържане под стража” на 26-годишния И. И. и на 36-годишния Н. Т., които са участвали в изнудване и грабеж, свързан с прехвърляне на имоти. Спрямо по-младия изнудвач са повдигнати две обвинения, информират от държавното обвинение.

Първото обвинение е за това, че на 6 август 2024 година в Казанлък, И. И., заедно с 36-годишния му “ортак”, заплашили 57-годишен мъж с убийство и му причинили лека телесна повреда с цел да го принудят да им прехвърли имотите си. Ако бъдат признати за виновни, заради извършеното престъпление ги очаква лишаване от свобода от 2 до 8 години според Наказателния кодекс.

Същия ден, отново в “града на розите”, двамата откраднали мобилния телефон, собственост на същия пострадал, чрез употреба на сила и заплашване. Вследствие на това своеволие, обвиняемият И. И. бил задържан от полицията. Но това се станало на 25 август т. г., понеже той бил временно в чужбина.

По образуваното дело е установено, че през 2024 г. пострадалият мъж подал граждански искове срещу Н. Т. и жена му, по които били заведени съдебни дела. Поради тази причина Н. Т. заедно с И. И. се срещнали с 57-годишния мъж и го заплашили с убийство. Те му нанесли и побой, с цел да го принудят да се откаже от предявените искове за връщане на имотите.

Против волята си 57-годишният мъж подписал молбите за отказ от делата.