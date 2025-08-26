РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Испания и Великобритания ще премахнат граничната ограда в Гибралтар

Испания и Великобритания планират да премахнат граничната ограда в Гибралтар през януари 2026 г., съобщи испанската информационна агенция ЕФЕ.

Двете страни обсъждат графика за това след постигнатото през юни споразумение с Европейския съюз за граничния контрол на територията след Брекзит.

Според испанския ежедневник „Паис“ и източници на ЕФЕ, близки до преговорите, се очаква окончателният текст на споразумението между Лондон и Мадрид за отпадането на проверките на хора и стоки да бъде представен през октомври, а ратифициран на документа да стане през декември.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

