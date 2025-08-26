РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Три пъти повече дарения от физически лица са получили партиите за последния парламентарен вот

От Сметната палата съобщиха, че по време на парламентарните избори, проведени на 27 октомври 2024 г., кандидатите са получили значително повече парични дарения от физически лица в сравнение с предишния вот за Народно събрание на 9 юни същата година. Според данните, размерът на тези дарения е бил около три пъти по-голям от сумите, предоставени при юнските избори. Одитът обхваща приходите и разходите от предизборната кампания за последните парламентарни избори в страната.

В октомврийския вот са се включили 19 политически партии, 9 коалиции от партии и един инициативен комитет, при 31 участника четири месеца по-рано. Общата сума на направените за есенния вот 345 дарения от физически лица, надвишаващи минималната заплата от 933 лв. за одитирания период, е близо 1,56 млн. лева. При пролетния вот от 361 дарения са събрани малко над 510 хил. лева.

По-голям е и размерът на сумите за партии и коалиции, предоставени от кандидати: малко над 1,5 млн. лв. при 994 хил. лева за 9 юни.

Участниците с най-голям размер на финансиране на предизборната кампания (общ размер на извършените разходи и обща стойност на получените непарични средства/дарения) са:

  • „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 1,3 млн. лева;
  • „ДПС – Ново начало“ – 1,2 млн. лева;
  • „Възраждане“ – 999 хил. лева;
  • „ГЕРБ-СДС“ – 901,5 хил. лева;
  • „Има такъв народ“ – 765 хил. лева.

При извършения одит са били открити и редица нарушения, свързани с отчетността на даренията в предизборната кампания. Политическите формации „Морал, единство, чест“ и БСП – „Обединена левица“ не са предоставили необходимата информация за общо седем дарения. Липсват данни за имената на дарителите, както и за вида, целта и размера на предоставените средства. Освен това е установено, че „Продължаваме промяната – Демократична България“ е изпратила със закъснение сведения за едно от получените дарения. Допълнително нарушение е констатирано при МЕЧ, която не е представила задължителната декларация от дарител за произхода на средства с размер, надхвърлящ една минимална работна заплата. Подобно нарушение има и при „Продължаваме промяната – Демократична Българив“, които са подали същата декларация, но със закъснение.

Освен това, „Морал, единство, чест“ и „БСП – Обединена левица“ не са подали необходимите данни за общо 20 финансирания, направени със средства на кандидати, като липсват имената на дарителите и точният размер на сумите. Освен това „БСП – Обединена левица“ и коалицията „Свободни избиратели“ са изпратили със закъснение информацията за общо 19 подобни финансирания.

Нарушения са открити и при подаването на декларации за произход на средствата. „Има такъв народ“ , „Морал, единство, чест“ и „БСП – Обединена левица“ не са представили общо 16 декларации на кандидати, в които трябва да се посочи произходът на предоставените от тях лични средства, когато те надхвърлят размера на една минимална работна заплата. В същото време „БСП – Обединена левица“ и „Свободни избиратели“ са подали 19 такива декларации, но със закъснение.

Констатирано е още, че „БСП – Обединена левица“ и „Свободни избиратели“ не са предоставили задължителната информация за имената на три рекламни агенции, с които са работили в рамките на предизборната си кампания.

При извършената проверка на общо 345 декларации, подадени за направени дарения в рамките на предизборната кампания, са установени редица несъответствия и пропуски. В 138 от декларациите дарителите са посочили, че средствата произхождат от трудови доходи, а в 144 случая източникът е описан като лични спестявания или собствени средства. Въпреки това в цели 276 декларации липсва конкретна информация за работодателя или за точния източник на доходите. Освен това в 8 декларации изобщо не е отбелязан произходът на средствата, което представлява нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс. Друг проблем е, че в 269 от декларациите няма уточнение за периода, в който са били генерирани доходите, с които са финансирани даренията.

Паралелно с това е направена и допълнителна проверка на 176 физически лица, които са предоставили или дарили суми, надхвърлящи 1000 лева. Сметната палата е сравнила размера на даренията с доходите на тези лица, като е използвала наличните данни от Националната агенция за приходите (НАП) и Националния осигурителен институт (НОИ). При 44 от проверените лица е установено несъответствие – за тях не са намерени данни за доходи в използваните регистри, или наличната информация не е достатъчна, за да покрие напълно размера на дарените средства.

От Сметната палата уточняват, че тези несъответствия се дължат и на ограничения в източниците на информация. Данните от НАП и НОИ не обхващат всички възможни доходи – например такива, получени от чужбина, спестявания, налични банкови средства или други финансови източници. Именно поради това установените разминавания не дават изчерпателна картина, а отразяват единствено информацията, достъпна в рамките на законово предвидените проверки.

Не са установени нарушения на Изборния кодекс при 14 одитирани участника в изборите – 6 партии („Български възход“, „Величие“, „Възраждане“, „Народна партия истината и само истината“, „Партия на зелените“, „Пряка демокрация“), 6 коалиции („Алианс за права и свободи“, ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „Моя страна България“, „Русофили за България“ и „Синя България“) и инициативния комитет „Чавдар Иванов Попов“.

