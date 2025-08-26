РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Фестивалът „Опера на върховете“ в Белоградчик продължава с впечатляващи спектакли и концерти 

Белоградчишките скали отново засияха под звездите с юбилейното десето издание на фестивала „Опера на върховете“  и пилотното издание на фестивала „Сцена на върховете“. През изминалата седмица множество концерти и представления превърнаха едно от най-красивите кътчета на България в неповторимо музикално преживяване

Една от най-романтичните вечери на фестивала донесе концертът „Музиката на Андре Рийо“, изпълнен от Симфониета – Враца. На сцената оживя духът на световноизвестния маестро – смес от класически изящество, динамика и финес. Под меката светлина на Белоградчишките скали публиката се пренесе в свят на мелодии, които сближават поколенията и докосват сърцето. Ден по-късно под откритото небе Държавна опера – Русе представи и своята най-нова постановка на „Травиата“, посветена на 75-годишнината от създаването на русенския оперен театър. Символ на традицията и непреходната красота, „Травиата“ заема специално място в историята на операта в Русе – именно с нея е открита първата постановка през 1949 г. Днес, с нова енергия, емоция и визия, тя оживя отново на сцената под открито небе в Белоградчик. Същата седмица любителите на операта се насладиха и на „Севилският бръснар“ – една от най-обичаните и най-популярните опери, пленяваща със своята жизнерадост, заразяваща с хумора си и запомняща се със своята мелодичност и музикална изобретателност. Под диригентството на Вилиана Вълчева, новата постановка на операта пренесе жителите и гостите на Белоградчик в свят на весели интриги, любовни хитрини и неподражаема оперна енергия. Държавна опера – Русе представи и Символ на традицията и непреходната красота, „Травиата“ заема специално място в историята на операта в Русе – именно с нея е открита първата постановка през 1949 г. Днес, с нова енергия, емоция и визия, тя оживя отново на сцената под открито небе в Белоградчик.

sevilskiat brasnar 1

През  миналата седмица публиката имаше щастието да се наслади и на вълнуващия глас на Миро, един от най-обичаните български изпълнители, който излезе на величествената сцена под скалите на 24 август и подари на публиката над час чиста музикална емоция. Познат като част от дуета „Каризма“ и със своите солови хитове, той създаде дълбока емоция и запомнящо изживяване на своите почитатели. 

Предстоят най-големите спектакли на сезона

Кулминацията на двата фестивала предстои. На 29 август скалите ще се превърнат в древен Вавилон, за да пресъздадат шедьовъра на Джузепе Верди – „Набуко“, една от най-могъщите опери в световния репертоар, в изпълнение на Държавна опера – Русе. Под диригентството на Вилиана Вълчева и в режисурата на Марио де Карло, спектакълът ще съчетае внушителна сценография, пищни костюми и могъща музика.Емблематичният Хор на евреите ще развълнува сърцата, а драмата за власт, изгнание и надежда ще се разгърне под звездите.

miro

На 30 август гостите и жителите на Белоградчик ще могат да се насладят на „Марс и Венера“: Дуели на гласове и страсти, спектакъл, който обещава да бъде взрив от емоции. Той ще събере на едно място трима блестящи сопрани и трима покоряващи тенори в страстен музикален дуел, където само публиката ще реши победителите.Вечерта ще съчетае най-доброто от операта, оперетата и мюзикъла – Верди, Пучини, Бизе, Уебър, Ленън и още много други.
Балетните етюди ще добавят финес, а звездното небе ще допълни магията.

traviata

На 5 септември Симфониета-Видин представя „Вълшебната флейта“ – последната опера на Моцарт, с режисьор – Снежина Аврамова, и диригент – Симон Павлов. 

Богатството на българския фолклор на „Сцена на върховете“ на 7 септември ще демонстрира отличеният с множество награди ансамбъл „Капански“, който ще представи автентични мелодии и танци от региона на Лудогорието. За първи път на „Сцена на върховете“ на Белоградчишките скали ще гастролира име на българската музикална сцена, което не се нуждае от представяне – Веселин Маринов. Специално за гостите на фестивала той ще изпълни най-известните си и любими на публиката хитове на 8 септември.

Юбилейното издание на „Опера на върховете“ и пилотното на „Сцена на върховете“ доказва, че Белоградчик е не просто сцена, а преживяване. Тази година фестивалът съчетава минало, настояще и бъдеще – и всяка вечер под звездите е обещание за още красота и емоции.

„Опера на върховете“ и „Сцена на върховете“ се организират от Община Белоградчик и Free Media Group, с подкрепата на Министерство на туризма, Държавна опера – Русе, Електрохолд, Еврохолд, Евроинс, и с медийната подкрепа на БНТ и БНР.

