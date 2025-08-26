Тръмп обяви, че отстранява Лиса Кук от борда на ФЕД заради ипотечни манипулации

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че уволнява члена на борда на Федералния резерв Лиса Кук, като решението му влиза в сила „незабавно“ – шокираща ескалация на атаките на стопанина на Белия дом срещу централната банка. В писмо до Кук – първата афроамериканка в управителното тяло на институцията – публикувано в социалните медии в късните вечерни часове на 25 август, Тръмп заяви, че има „достатъчно основание“ да я отстрани от позицията, защото през 2021 г. Кук е посочила в документи за отделни ипотечни заеми за имоти в Мичиган и Джорджия, че и двете са основното жилище, където тя възнамерява да живее. Президентът се позова на правомощията си съгласно конституцията и законодателството на Съединените щати, за да уволни длъжностното лице: „Законът за Федералния резерв предвижда, че можете да бъдете отстранена по моя преценка, с основателна причина“, написа Тръмп. Безпрецедентният акт би могъл да постави на изпитание границите на президентската власт над независимия орган за парична политика, ако бъде оспорен в съда.

Кук отговори няколко часа по-късно в изявление, изпратено по имейл до репортери чрез адвокатската кантора на Аби Лоуел, заявявайки, че Тръмп „няма основания съгласно закона и той няма правомощия“ да я отстрани от длъжността, на която е назначена от бившия американски президент Джо Байдън през 2022 година. „Ще продължа да изпълнявам задълженията си, за да помагам на американската икономика“, написа Кук.

Лоуел, която ще представлява банкерката и сред чийто клиенти са били Джаред Къшнър и Хънтър Байдън, заяви, че „за претенциите на Тръмп няма никаква подходяща процедура, база или правно основание. Ще предприемем всички необходими действия, за да предотвратим този опит за съдебни действия“.

Ходът на президента е безпрецедентна атака срещу независимостта на Федералния резерв, който определя лихвените проценти, действащи като базов индикатор за активи на стойност трилиони долари по целия свят. Зелените пари поевтиняха с 0.3% спрямо кошница от валутни съперници след публикуването на писмото на Тръмп. Инвеститорите продадоха дългосрочни американски държавни облигации, което повиши доходността по 30-годишния държавен дълг до 4,94 процента.

Въпросите за ипотеките на Кук бяха повдигнати за първи път през миналата седмица от директора на Федералната агенция за жилищно финансиране на Съединените щати Уилям Пулт, който отнесе въпроса до главния прокурор Памела Бонди за разследване.

Въпреки че мандатите на членовете на борда на Федералния резерв са структурирани по такъв начин, че да надхвърлят мандата на даден президент и в случая на Кук тя може да остане на позицията до 2038 г., Законът за централната банка позволява отстраняването на действащ управител „по основателна причина“.

Тази опция никога не е била тествана от стопани на Белия дом, които, особено от 70-те години на миналия век насам, до голяма степен са възприели подход на ненамеса по въпросите на Федералния резерв, като начин да гарантират доверието в паричната политика на страната. Тръмп обаче е бесен и не престава да критикува шефа на институцията Джеръм Пауъл, че не е намалил лихвените проценти, но все пак прекрати заплахите да го уволни, тъй като мандатът му така или иначе приключва след по-малко от 9 месеца.

През миналата седмица вниманието на президента се насочи към Кук, чието напускане би му позволило да избере четвъртия си кандидат за седемчленния борд на Федералния резерв, включително Кристъфър Уолър и заместник-председателя по надзора, номинирани през първия му мандат, както и предстоящата номинация на ръководителя на Съвета на икономическите съветници Стивън Миран за овакантеното предсрочно място от Адриана Куглър.

Кук е изтеглила въпросните ипотечни кредити през 2021 г., преди да бъде назначена в борда на централната банка. В официален формуляр за финансовото й състояние от 2024 г. са изброени три нейни ипотеки, като две са посочени като основни жилища. Заемите за тях по правило са с по-ниски лихви от онези върху инвестиционни имоти, които се считат за по-рискови от банките.

Исковете срещу Кук съвпадат с по-широки атаки на администрацията на Тръмп срещу програмите за многообразие, равенство и приобщаване в правителството на Съединените щати – процес, който доведе до напускането на някои видни жени и членове на малцинства.

Белият дом отправи подобни обвинения в ипотечни измами и към други политически опоненти, включително американския сенатор Адам Шиф и главния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс.