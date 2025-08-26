РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Германия и Канада задълбочават сътрудничеството си в отбраната и доставките на важни минерали

Карни и Мерц в Берлин

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц и канадският министър-председател Марк Карни обявиха, че техните страни ще задълбочат сътрудничеството си в областта на отбраната и важните минерали. Това се случи по време на съвместна пресконференция в Берлин.

Срещата между двамата лидери става в момент, когато митата на американския президент Доналд Тръмп удрят силно и двете държави. В същото време те се стремят да пренасочат своите индустрии, за да намалят зависимостта си от Русия и Китай. С тази цел министрите на икономиката на Германия и Канада ще подпишат споразумение за критични минерали.

Споразумението ще се фокусира върху разработването на литий, редкоземни елементи, мед, волфрам, галий, германий и никел, за да се противодейства на монополния контрол на Китай върху материали, необходими за захранване на всичко – от военно оборудване и електрически превозни средства до квантови изчисления, пише в. „Политико“.

Канадският премиер ще посети и Thyssenkrupp Marine Systems в северния германски град Килм, отбелязвайки, че компанията е един от двата финалиста за изпълнението на проект за обновяване на канадския подводен флот.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени