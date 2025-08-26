Германия и Канада задълбочават сътрудничеството си в отбраната и доставките на важни минерали

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц и канадският министър-председател Марк Карни обявиха, че техните страни ще задълбочат сътрудничеството си в областта на отбраната и важните минерали. Това се случи по време на съвместна пресконференция в Берлин.

Срещата между двамата лидери става в момент, когато митата на американския президент Доналд Тръмп удрят силно и двете държави. В същото време те се стремят да пренасочат своите индустрии, за да намалят зависимостта си от Русия и Китай. С тази цел министрите на икономиката на Германия и Канада ще подпишат споразумение за критични минерали.

Споразумението ще се фокусира върху разработването на литий, редкоземни елементи, мед, волфрам, галий, германий и никел, за да се противодейства на монополния контрол на Китай върху материали, необходими за захранване на всичко – от военно оборудване и електрически превозни средства до квантови изчисления, пише в. „Политико“.

Канадският премиер ще посети и Thyssenkrupp Marine Systems в северния германски град Килм, отбелязвайки, че компанията е един от двата финалиста за изпълнението на проект за обновяване на канадския подводен флот.