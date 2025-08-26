денят по диагонал - 26 август 2025 г.

Докато Брюксел чака от Белия дом да засили вторичните санкции, Украйна унищожава ключова енергийна инфраструктура в Русия.

ЕС подготвя нови мерки, насочени към руската военна икономика. Но след като вече пое ангажимент да спре вноса на руски нефт и газ, става все по-ясно, че именно САЩ, а не Брюксел, е в позиция да нанесе най-тежкия удар.

Най-ефективната борба с корупцията в страни като България са по-ниските бюджетни разходи. С други думи, за да се свие това пагубно явление, трябва да се ограничат държавните разходи от над 40 на сто, както са сега, до около здравословните 33% от Брутния вътрешен продукт.

Вместо това, тази година разходите, включително тегленето на дълг за капитализиране на държавни дружества, достигат 46 процента.

Министерският съвет ще предложи на утрешното си заседание Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, съобщи премиерът Росен Желязков пред журналисти в Костинброд, където присъства на откриването на нова детска градина.

Желязков подчерта, че решението на правителството се основава на професионалните качества на Мирослав Рашков, „неговата доказана политическа неутралност и способността му да ръководи ефективно структурите на МВР, като същевременно се дистанцира от партийните и политически спорове“.

Омбудсманът Велислава Делчева напомня на клиентите на топлинна енергия, за които се изготвят годишни изравнителни сметки и имат възражения срещу начислените задължения, че срокът за подаване на рекламации изтича на 31 август.

Важно е потребителят, преди да възразява, да свери показанията на уредите в жилището си с тези, които топлинният счетоводител е вписал в изравнителната сметка.

„Български пощи“ временно преустановяват изпращането на пратки за САЩ, съобщиха от държавното дружество. Причината е свързана с новите митнически изисквания на американската администрация за обработка на входящи пратки.

Компанията уточнява, че при промяна на обстоятелствата информация ще бъде публикувана на сайта ѝ.