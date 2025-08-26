В кръвта на Никола Бургазлиев са открити следи от марихуана

Резултатите от химико-токсикологичната експертиза на 18-годишния Никола Бургазлиев, обвиняем за това, че на 14 август в курорта “Слънчев бряг” прегазил петима души, показват, че в кръвта и урината му има следи от марихуана. Това съобщи на на брифинг пред медиите окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев, информират от БТА.

Той обясни, че резултатите дават основание обвинението да бъде преквалифицирано в умишлено престъпление, като посочи още, че при евентуален летален край на 35-годишната майка Христина, която е в кома, Окръжна прокуратура-Бургас ще бъде компетентната по случая.

Чинев и следователят Мариан Маринов от Националната следствена служба се срещнаха с и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който се видя и с роднини на пострадалите. Маринов допълни, че са събрани видеозаписи, които показват 360-градусов ъгъл на инцидента.

Момичето, возило се зад Бургазлиев, е дало сведения и ще бъде разпитано. Националната следствена служба е поела отговорност да съхранява АТВ-то, с което е извършено престъплението, по думите на Маринов.

Припомняме, че Окръжният съд в Бургас постанови най-тежката мярка „задържане под стража“ спрямо 18-годишния “джигит” и се преквалифицира телесната повреда от средна в тежка.

Впоследствие стана ясно, че бащата на Бургазлиев е полицай, а майката работи в съдебната система, което принуди вътрешният министър Даниел Митов да разпореди втора вътрешна проверка.