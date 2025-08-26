РЕГИСТРИРАЙ СЕ
И четирите предварително поканени банки подадоха оферти, за да обслужват Столична община

КЗК: При предоставяне на онлайн услуга СО трябва да осигури конкуренция между доставчиците

В определения срок за участие и четирите банки, които предварително бяха поканени да се включат в процедурата за избор на нова обслужваща банка на Столичната община, подадоха оферти. Те отговарят на критериите на Българската народна банка за най-големи финансови институции у нас, съобщиха от общинската администрация на сайта си.

По предложение на работна група от общински съветници официални покани за участие в процедурата са изпратени до четирите най-големи банки в страната по критериите на БНБ: „Банка ДСК“ АД, „Обединена българска банка“ АД, „Уникредит Булбанк“ АД, „Юробанк България“ АД.

Предстои оценка на подадените оферти от назначената комисия, която включва представители на общинската администрация и общински съветници. На база на ясно определени критерии комисията ще излъчи най-подходящия партньор за финансовото обслужване на общината.

Припомняме, че вчера на извънредно заседание Столичният общински съвет единодушно прие да упълномощи кмета на София Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на общинските средства. В гласуването участваха 47 общински съветници, като докладът беше приет с 47 гласа „За“.

