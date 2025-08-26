От Националната мрежа за децата надигнаха глас след събарянето на над 100 незаконни постройки в Стара Загора

От Националната мрежа за децата (НМД) излязоха с позиция след събарянето на над 100 незаконни къщи в кв. “Лозенец”, Стара Загора, в отворено писмо до министър-председателя Росен Желязков, социалния министър Борислав Гуцанов, председателя на “Държавна агенция за закрила на детето” (ДАЗД) Теодора Иванова, омбудсмана Велислава Делчева, кмета на Стара Загора Живко Тодоров и председателя на Общинския съвет Ивета Лазарова.

Те изразяват своето притеснение, че семействата, обитаващи над стоте незаконни къщи, могат да се окажат на улицата понеже не са им осигурени алтернативни варианти за настаняване.

По данни на общината близо 150 постройки подлежат на разрушаване. Само 6 семейства са поискали да бъдат настанени във ведомствени жилища, а за останалите няма яснота какви възможности има, като не е оповестен броят на хората, включително и на децата, които остават без дом.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров, заяви: “Още през януари 2025 г. жителите на незаконните постройки бяха официално уведомени за предстоящите действия. Проведени са срещи и разговори с тях от страна на органите на реда и социалните служби.

Поради липсата на постоянни адреси обаче не може да се установи точният брой на обитаващите тези постройки…“. Тодоров допълни, че тези къщи не могат да бъдат свързани с ВиК мрежата, с електрозахранването и с услугите, които общината предлага.

Относно настаняването, градоначалникът отговори така: “Всички, които отговарят на законовите изисквания, ще могат да бъдат настанени. Ако има и други, ние сме готови да ги изслушаме, да приемем документите им и да проверим дали отговарят на условията…”.

От НМД пък са на мнение, че оставянето на деца и семейства без подслон е сериозно нарушение на човешките права, а именно кметът на общината е орган по закрила.

Те дават и пример, че това не се случва за първи път в България. “Подобни събития вече видяхме и през април т. г. в столичния квартал „Захарна фабрика“. Събарянето на незаконни постройки без устойчиви решения задълбочава социалното изключване, а не го преодолява.

Ромските общности в България от години се сблъскват със сегрегация, липса на достъп до адекватни жилища, образование и здравеопазване”, заявяват от Националната мрежа.

Те настояват за спешни действия от страна на отговорните институции, за да бъде осигурен подслон, грижа и подкрепа за децата и семействата, останали без дом. Призовават и на терен да бъдат изпратени специалисти, обучени да работят в кризисни ситуации, за да бъдат гарантирани правата на децата и по-специално правото им на жилище и правото им да живеят със семействата си.

От НМД се обръщат към институциите и с конкретни въпроси:

1) Колко деца остават без дом и какъв е планът на общината за тях?

2) Има ли процедура, която гарантира, че децата няма да останат на улицата, включително чрез индивидуални планове за подкрепа?

3) Каква е дългосрочната политика на общината за гарантиране на достойни условия за живот на децата, без разделяне от техните семейства?

“Вярваме, че заедно можем да гарантираме, че правата и интересите на най-уязвимите деца и семейства ще бъдат защитени”, заключават в отвореното си писмо от сдружението.