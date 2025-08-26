Правителството е нелегитимно, парламентът също, заяви Костадин Костадинов

Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че настоящото правителство е нелегитимно, тъй като е излъчено от парламент, чиято легитимност според него е под въпрос.

Той коментира, че промените в състава на Народното събрание – включително влизането на нова парламентарна група и замяната на народни представители- представляват „частично анулиране на парламентарните избори“.

По думите му това поставя под съмнение цялата институция.

За „Възраждане“ в момента най-логичното е парламентът да бъде разпуснат, правителството да подаде оставка и да се отиде към предсрочни избори, коментира той по повод и предложението за назначаване на Мирослав Рашков като главен секретар на МВР.

Блокирането на институциите е прекратено, след като президентът Радев одобри кандидатурата на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, каза Костадинов.

Той обърна внимание и на реч на министър-председателя Росен Желязков, произнесена на украински език.

Той изрази мнение, че тя се явява като „епитаф на сегашното управление“, изречена по думите му от „формалния министър-председател Росен Желязков“ на украински език, в която той нарече страната ни „Бълхария“. Според лидера на „Възраждане“ президентът Румен Радев трябва да не признава това правителство и да не работи за неговата легитимация, тъй като „се влиза в режим на договореност“.

„Въпросът е дали тази договореност, която виждаме с назначаването на Рашков, включва продължаващо парцелиране на властта в държавата, или става дума за временна договорка“, каза Костадинов. Според него това вероятно означава, че лидерът на „ДПС-Ново начало“ подготвя нови избори, защото „неговата мечта е да направи избори със свое МВР“.

По отношение на външната политика лидерът на „Възраждане“ заяви, че одобрените от президента назначения на нови посланици, сред които и личности, свързвани с Делян Пеевски, също могат да бъдат сигнал за предстоящи избори.