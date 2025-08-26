Кабинетът предлага Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Министерският съвет ще предложи на утрешното си заседание Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, съобщи премиерът Росен Желязков пред журналисти в Костинброд, където присъства на откриването на нова детска градина.

Желязков подчерта, че решението на правителството се основава на професионалните качества на Мирослав Рашков, „неговата доказана политическа неутралност и способността му да ръководи ефективно структурите на МВР, като същевременно се дистанцира от партийните и политически спорове“.

Премиерът допълни още, че кабинетът продължава да очаква позицията на президента Румен Радев относно друго ключово предложение – това за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), което все още не е съгласувано.

Министър-председателят съобщи, че на утрешното заседание министрите ще одобрят предложенията за нови български посланици. Той отхвърли твърденията на държавния глава, който вчера обяви, че процедурата се бави. Според Желязков процесът се развива в нормален и динамичен ритъм, като е предвидено предварително съгласуване с президента още преди Министерският съвет да вземе официално решение.

„Това предварително съгласуване има една цел – да се синхронизират вижданията на държавния глава и правителството по отношение на външнополитическата дейност на държавата в лицето на посланиците. Ние отдавна сме изпратили имената в президентската институция. Радостното е, че президентът съгласува тези имена и утре с решение на Министерския съвет ще му ги предложим„, обясни Желязков.

Той допълни, че сред предложенията ще бъде и кандидатурата за посланик на България в Съединените щати. Това идва ден след като президентът Радев изрази критика, че все още очаква именно това предложение за Вашингтон.

Биографията на Мирослав Рашков

Мирослав Рашков е роден на 9 декември 1972 г. в Шумен. Завършил е висше икономическо образование във Великотърновски университет. Преминал е курсове за обучение и професионална подготовка в Академията на МВР. Преминал е и обучение в ILEA. В МВР работи от 2006 г. До 2013 г. е разузнавач и началник на група в секторите „Икономическа полиция“ и „Криминална полиция“ при Областна дирекция на МВР – Велико Търново. След това кариерата му продължава в ГД „Национална полиция“, първоначално като разузнавач, а след това началник на сектор и впоследствие началник на отдел „Икономическа полиция“.

От 2017 до 2022 г. е в „Криминална полиция“ при ОДМВР – София, а от 2022 до 2023 г. е началник на сектор „Изпиране на пари“ при ГДБОП. От 12 юли 2023 г. е заместник-директор на ГДБОП. От 27 август 2024 г. е преназначен за директор на ГДНП. От 20 февруари 2025 г. е преназначен на длъжност заместник-главен секретар.