Жп линията Костенец – Септември ще бъде завършена до 2029 година

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов заяви, че има „светлина в тунела“ за българските железници. Министърът провери строителството по жп линията Костенец – Септември. Той подчерта, че след дълго замразяване на работата през 2024 година, проектът вече напредва, а редовното финансиране позволява на строителите да наваксват закъсненията. По думите му, има основание да се вярва, че трасето ще бъде завършено до 2029 година.

Железопътният участък е част от мащабния проект за модернизация на линията София – Пловдив, включен в Трансевропейската транспортна мрежа. С рехабилитацията ще се премахне едно от основните затруднения в железопътния транспорт между Европа, Близкия Изток и Азия. Общата стойност на проекта е над 300 млн. лева.

Караджов коментира и трагичния инцидент в Несебър, при който загина дете след падане от парашут, теглен от моторна лодка, като обяви, че ще бъдат въведени нови правила, задължаващи „Морска администрация“ да контролира оборудването на атракционите.

В рамките на посещението си министърът инспектира и строежа на новата гара в Костенец, която ще разполага с четири коловоза.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

