Румен Радев обяви, че тази седмица ще има титулярен главен секретар на МВР

Президентът Румен Радев обяви пред журналисти, че тази седмица ще има титулярен главен секретар на МВР, като името щяло да се разбере от негов указ „съвсем скоро„. От повече от година постът временно се заема от Мирослав Рашков. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, премиерът Росен Желязков и президентът от месеци взаимно се упрекват за липсата на титуляр на поста, какъвто няма повече от година.

„Посланиците са съгласувани миналата седмица най-сетне пакетно – така, както трябва да бъде, но с компромиси от моя страна, защото аз продължавам да чакам техните предложения за ключови столици като Вашингтон – трябва да има име и искам да призова тази тенденция за временно управляващи посолствата да не се превръща в норма„, обяви държавният глава.

Президентът Румен Радев отвърна на критиките на правителството, което го обвинява, че бави съгласуването на посланици и ръководители на служби, като от своя страна заяви, че именно Министерският съвет забавя назначаването на титулярен посланик във Вашингтон. Доскорошният посланик Георги Панайотов подаде оставка в края на април и се прибра в България, без да бъдат посочени официални причини, а нов наследник все още не е определен.

Радев подчерта, че не саботира работата на правителството, а напротив – допринесъл е за стратегическа инвестиция на „Райнметал“ в българската отбранителна индустрия, която според него е „подарък“ за управляващите. Той увери, че ще продължи да работи в интерес на страната, независимо кое правителство е на власт. „Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил като подарък на правителството. И в същото време говорят, че ги саботирам„, подчерта президентът.

Държавният глава заяви, че има множество писма и инициативи към правителството, на които не е получил отговор, и отбеляза, че при негово присъствие на събития министрите избягват срещи с него. Той коментира и думите на Бойко Борисов, като подчерта, че кабинетът е мълчал два месеца по предложението му за началник на Националната служба за охрана, което според него опровергава твърденията за спешност при назначенията в службите.

Междувременно Бойко Борисов пусна в профила си във „Фейсбук“ как го посреща шефът на „Райнметал“ Армин Папергер в Дюселдорф. Това е второто посещение на Борисов в „Райнметал“ в последните месеци. В края на седмицата Румен Радев заминава също за Германия и ще открие заедно с Папергер високотехнологичен завод.