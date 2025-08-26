Областният управител на Плевен обяви, че ако премиерът му поиска оставката ще я подаде

Ако премиерът ми поиска оставката ще я подам, обяви областният управител на Плевен Николай Абрашев след като Росен Желязков каза, че му показва „жълт картон“ заради проблема с безводието.

Абрашев обясни, че всекидневно е на терен и следи действията на различните институции.

„Не мога да коментирам премиера. Това е негова преценка. Трябва да се работи максимално бързо. Няма как да иззема функциите, нито на кмет, нито на ВиК-Плевен. Днес съм инспектирал разкопаването на една от улиците, която ВиК прави“, коментира той.

„Предложих преди две седмици в министерството незабавни сондажи. Виждате, че бием сондажи. Присъствам на абсолютно всички срещи на всички териториални директори, за да избегнем всички упреци“, заяви Абрашев.