Антимафиоти погнаха търговците на стоки-менте в „Слънчака“

Антимафиоти проведоха спецоперация в курорт „Слънчев бряг“ срещу търговски обекти и сергии, продаващи стоки-менте. Районната прокуратура в Бургас ръководи разследването, което е в рамките на досъдебно производство за продажба на стоки, имитиращи търговски марки, без правопритежателите да са дали съгласие за това.

По време на акцията за защита на интелектуалната собственост са извършени претърсвания в търговски обекти и складово помещение, намиращи се на територията на курортния комплекс. Иззети са значителни количества текстилни изделия, обувки, чанти, носещи отличителни знаци на световноизвестни търговски марки. Извършват се разпити на свидетели.

На иззетите артикули от търговската мрежа ще бъде изготвена съдебно-маркова експертиза. Тя има за цел да установи до каква степен въпросните стоки имат знаци, които са визуално, фонетично и смислово сходни с посочените регистрирани търговски марки.