Картина, открадната по време на Втората световна война е открита в обява за недвижим имот в Аржентина

„Портрет на дама“ е откраднат от нидерландско-еврейски търговец на изкуство.

Картина от XVIII век, открадната от нацистите по време на Втората световна война е излязла наяве на най-неочаквано място: окачена над диван в крайбрежен аржентински дом – и открита не от полицията или музей, а забелязана на снимка в сайт за недвижими имоти.

Произведението, „Портрет на дама“ от италианския бароков художник Джузепе Виторе Гисланди, е принадлежало на Жак Гаудстикер – виден нидерландско-еврейски търговец на изкуство, чиято колекция от над 1 100 произведения е конфискувана след нацистката инвазия в Нидерландия през 1940 г. Висши нацистки служители, включително Херман Гьоринг, придобиват стотици от тези творби, според Агенцията за културно наследство на Нидерландия (RCE).

Разследване, продължило близо десетилетие

Откритието е резултат от години работа на журналистите-следователи от нидерландския вестник Algemeen Dagblad (AD) – Сирил Росман, Пол Пост и Петер Схаутен. Те проследяват живота на Фридрих Кадгиен – финансов съветник и довереник на Гьоринг, който след войната бяга в Южна Америка с диаманти, бижута и две откраднати картини.

Кадгиен умира в Буенос Айрес през 1978 г., а дъщерите му наследяват имоти в Мар дел Плата. Именно там AD откриват следата.

Схаутен разказва, че по време на посещение на имота вижда табела „Продава се“ и проверява обявата онлайн със съпруга си. На една от снимките двамата разпознават търсения „Портрет на дама“.

„Не можех да повярвам – казах си, няма как картина, която правителството търси 80 години, просто да виси над диван в Мар дел Плата“, спомня си Схаутен.

Почти сигурна идентификация

Журналистите изпращат снимките на RCE. Изследователят на произхода Анелис Кул казва, че агенцията е „почти сигурна“, че става дума за изгубената картина, но потвърждение може да има само след оглед на самото платно.

„Размерите съвпадат, композицията съвпада, визуално съвпада с архивните изображения. Но трябва да проверим гърба на платното – там може да има етикети или маркировки, доказващи, че е от колекцията на Гаудстикер“, обяснява Кул.

Журналистите потвърждават откритието с допълнителни снимки от вътрешността на къщата, получени от друг източник.

Реакция и последици

AD неколкократно се опитват да се свържат с дъщерите на Кадгиен, но след кратък отговор те блокират контактите. Малко след това агенцията за недвижими имоти премахва обявата и снимките.

Наследниците на Гаудстикер, представлявани от американски адвокати, обявяват, че ще предявят официален иск за реституция.

„Нашият клиент е единствен наследник и целта му е да възстанови произведенията, ограбени от нацистите“, казва адвокат Яел Вайц.

Кул допълва, че второ откраднато платно – натюрморт на холандския художник Абрахам Миньон – също е било в притежание на Кадгиен. Изследователи смятат, че то може да се вижда на снимка във Facebook от 2012 г., публикувана от едната му дъщеря.

„Случай от филм“

„Това е случай, за който човек само може да мечтае – картина, смятана за изгубена, изведнъж излиза наяве в обява за къща в Аржентина“, казва арт-детективът Артър Бранд, често наричан „Индиана Джоунс на света на изкуството“.

Той и журналистите подчертават, че Аржентина е била убежище за стотици нацисти след войната – и вероятно там все още се намират много други ограбени шедьоври.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

