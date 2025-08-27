РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Оставката на заместник-кмет на Пловдив не бе приета от Костадин Димитров

Заместник-кмет

Заместникът-кметът на Пловдив с ресор „Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование” Владимир Темелков е подал днес оставка. Той е внесъл молбата си в деловодството на община Пловдив, но не е посочил мотиви, съобщи кореспондент на БНР.

Кметът Костадин Димитров не е приел ооставката му, тъй като в момента в Пловдив се реализират мащабни инфрастурктурни и образователни проекти, на част от които Темелков е възложител.

Припомняме, че през ноември 2024 г. Темелков обяви, че в Община Пловдив започва най-мащабната дигитализация, като за нея тогава служебното правителство отпусна 20 милиона лева. Парите бяха по-специално за целево изграждане на Географската информационна система. Темелков уточни, че тя ще бъде изградена до година и половина, като добави, че вече е стартирана обществената поръчка за 16 666 000 лева без ДДС. Предварително бе обявено, че новата система ще обхваща всички отдели, както и 90% от услугите, предлагани от Община Пловдив.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени