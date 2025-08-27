Оставката на заместник-кмет на Пловдив не бе приета от Костадин Димитров

Заместникът-кметът на Пловдив с ресор „Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование” Владимир Темелков е подал днес оставка. Той е внесъл молбата си в деловодството на община Пловдив, но не е посочил мотиви, съобщи кореспондент на БНР.

Кметът Костадин Димитров не е приел ооставката му, тъй като в момента в Пловдив се реализират мащабни инфрастурктурни и образователни проекти, на част от които Темелков е възложител.

Припомняме, че през ноември 2024 г. Темелков обяви, че в Община Пловдив започва най-мащабната дигитализация, като за нея тогава служебното правителство отпусна 20 милиона лева. Парите бяха по-специално за целево изграждане на Географската информационна система. Темелков уточни, че тя ще бъде изградена до година и половина, като добави, че вече е стартирана обществената поръчка за 16 666 000 лева без ДДС. Предварително бе обявено, че новата система ще обхваща всички отдели, както и 90% от услугите, предлагани от Община Пловдив.